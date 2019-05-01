梅雨季第一道鋒面雨帶到了！ 吳德榮：注意劇烈天氣

2019-05-01 07:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



今天基隆北海岸、北部及中南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。 本報系資料照 分享 facebook

中央氣象局發布大雨特報，鋒面通過及東北季風增強，易有短時強降雨，今天基隆北海岸、北部及中南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

梅雨季第一道鋒面的雨帶，今天凌晨前後移入，北、中、南開始明顯降雨；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，對流胞在台灣附近消消長長，部分較活躍的並伴隨雷擊。

他表示，今天梅雨季第一道鋒面影響，各地有陣雨或雷雨，氣溫下降、天氣明顯轉涼。北部氣溫大約在18至23度、中部20至24度、南部21至27度、東部19至26度。

他說，因大氣不穩定，激發中、小尺度對流系統，有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹發生的機率；氣象局會視最新狀況、隨時更新天氣特報，應密切注意。明天鋒面南移至巴士海峽，天氣稍涼；南部、中部及東半部有局部陣雨或雷雨；北台灣仍有陣雨的機率。

他表示，周五至周日各地天氣好轉，為多雲時晴，氣溫逐日回升；午後有局部陣雨或雷雨的機率，主要在山區，部分平地仍會受到影響。