梅雨季第一道鋒面雨帶到了！ 吳德榮：注意劇烈天氣
中央氣象局發布大雨特報，鋒面通過及東北季風增強，易有短時強降雨，今天基隆北海岸、北部及中南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。
梅雨季第一道鋒面的雨帶，今天凌晨前後移入，北、中、南開始明顯降雨；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，對流胞在台灣附近消消長長，部分較活躍的並伴隨雷擊。
他表示，今天梅雨季第一道鋒面影響，各地有陣雨或雷雨，氣溫下降、天氣明顯轉涼。北部氣溫大約在18至23度、中部20至24度、南部21至27度、東部19至26度。
他說，因大氣不穩定，激發中、小尺度對流系統，有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹發生的機率；氣象局會視最新狀況、隨時更新天氣特報，應密切注意。明天鋒面南移至巴士海峽，天氣稍涼；南部、中部及東半部有局部陣雨或雷雨；北台灣仍有陣雨的機率。
他表示，周五至周日各地天氣好轉，為多雲時晴，氣溫逐日回升；午後有局部陣雨或雷雨的機率，主要在山區，部分平地仍會受到影響。
他說，下周一、二梅雨季第二道鋒面逐漸接近，各地再轉為局部陣雨或雷雨，天氣很不穩定，仍有中、小尺度對流系統發展、伴隨劇烈天氣的機率，屆時注意氣象局發布的即時訊息及特報。
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