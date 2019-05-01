親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

韓國瑜吳敦義曾經那麼好 鬧切割都是為了她…

夏洛特北卡羅萊納大學驚傳槍擊案 至少2死4傷

梅雨季第一道鋒面雨帶到了！ 吳德榮：注意劇烈天氣

2019-05-01 07:15聯合報 記者曹悅華╱即時報導

今天基隆北海岸、北部及中南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。 本報系...
今天基隆北海岸、北部及中南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。 本報系資料照
分享

中央氣象局發布大雨特報，鋒面通過及東北季風增強，易有短時強降雨，今天基隆北海岸、北部及中南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

梅雨季第一道鋒面的雨帶，今天凌晨前後移入，北、中、南開始明顯降雨；中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，對流胞在台灣附近消消長長，部分較活躍的並伴隨雷擊。

他表示，今天梅雨季第一道鋒面影響，各地有陣雨或雷雨，氣溫下降、天氣明顯轉涼。北部氣溫大約在18至23度、中部20至24度、南部21至27度、東部19至26度。

他說，因大氣不穩定，激發中、小尺度對流系統，有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹發生的機率；氣象局會視最新狀況、隨時更新天氣特報，應密切注意。明天鋒面南移至巴士海峽，天氣稍涼；南部、中部及東半部有局部陣雨或雷雨；北台灣仍有陣雨的機率。

他表示，周五至周日各地天氣好轉，為多雲時晴，氣溫逐日回升；午後有局部陣雨或雷雨的機率，主要在山區，部分平地仍會受到影響。

他說，下周一、二梅雨季第二道鋒面逐漸接近，各地再轉為局部陣雨或雷雨，天氣很不穩定，仍有中、小尺度對流系統發展、伴隨劇烈天氣的機率，屆時注意氣象局發布的即時訊息及特報。

鋒面通過及東北季風增強，易有短時強降雨，今天基隆北海岸、北部及中南部地區有局部大...
鋒面通過及東北季風增強，易有短時強降雨，今天基隆北海岸、北部及中南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。圖／取自氣象局網站
分享

氣象局梅雨
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

現在雨下到哪裡了？ 鄭明典用一張圖教你看懂

2019-05-01 08:11

中興新村臭豆腐老店疑爆群聚感染 衛生局：先停業

2019-05-01 07:05

備戰梅雨季 豪雨預報首次比照颱風警報

2019-04-30 23:48

鋒面南下全台有雨 留意瞬間較大雨勢

2019-05-01 07:40

一早起來就落枕？ 簡文仁傳授「含羞草療法」

2019-05-01 07:06

破天荒！白鷺鷥誤闖 雪隧封閉半小時

2019-05-01 00:28

佳餚沒滋沒味？長期飲酒過量 味覺喝到秀逗

2019-04-30 23:54

國高中吸菸率高 桃園推戒菸

2019-04-30 23:46

治療酒癮患者 家屬也需喘息

2019-04-30 23:33

健康你我他 ／洋裝換成排汗衣 酷熱我不怕

2019-04-30 23:33

肺高壓懷孕 死亡風險高達4成

2019-04-30 23:33

國內麻疹新確診3例 流行期小心

2019-04-30 23:33

大火起訴護理師惹議… 住院別帶高耗能電器！

2019-04-30 23:33

手術致右下肢腫脹難行 澳門婦跨海醫 象腿如釋重負

2019-04-30 23:31

第一道梅雨鋒面報到 周三全台下雨北部降10度

2019-04-30 22:00

避免婦女尷尬 新尿液篩檢防子宮頸

2019-04-30 20:47

吉祥航空增新航線 5月12日起帶陸客去澎湖灣

2019-04-30 20:44

林俊傑擔任活出愛大使 陪花蓮太魯閣小朋友踢足球

2019-04-30 20:20

糖尿病人口急增 歐美照護經驗供參考

2019-04-30 19:13

代駕定型化契約草案出爐！爛醉無人陪同不能叫代駕　

2019-04-30 19:00

中火水汙染改善期限75天 若未降載50％「扣天數」

2019-04-30 18:57

防曬乳上的英文看嘸 食藥署10秒讓你懂

2019-04-30 18:53

電梯大廳裝跳舞機 上班族要多動

2019-04-30 18:36

調查：30歲女性愛看戲 男性要到35歲

2019-04-30 18:36

幸福企業就是它！和泰大金空調7領域打造員工健康生活

2019-04-30 18:31

台灣最美官將首現身！ 廟會文化登上日本舞台深獲好評

2019-04-30 18:30

澳門「象腿」婦人跨海求醫 高雄長庚醫院讓她輕鬆了

2019-04-30 18:22

要賞懸日請注意！天橋人數若過多將管制

2019-04-30 18:12

小弟弟被撞到瘀青了 這要手術嗎？

2019-04-30 18:07

兩廳院首度解密大數據 這個年齡的女性樂於單身看表演

2019-04-30 17:45

解除6個月限制！LINE Points 5月8日起全面改為「一般點數」

2019-04-30 17:05

獨／護理師被訴惹議 台大工會要求院方納不帶電器條款

2019-04-30 16:56

五一勞動節迎接小確幸！ udn請你喝咖啡

2019-04-30 16:18

全國勞工憑證免費遊綠博 連名片都行預估湧2萬人

2019-04-30 16:06

民宿PO圖稱周杰倫入住 網友酸「長壞了」

2019-04-30 15:38

中部終於有抗鎖鏈蛇毒血清 中榮、北榮成新配置點

2019-04-30 15:27

大鳥散步不肯走 國五雪隧為抓白鷺鷥破天荒封閉半小時

2019-04-30 15:20

偽裝真實情緒傷害大 研究指服務業容易染上酗酒習慣

2019-04-30 15:04

壓力山大嗎？心理醫師建議加入合唱團

2019-04-30 14:57
看更多

熱門文章

台灣最美官將首現身！ 廟會文化登上日本舞台深獲好評

2019-04-30 18:30

第一道梅雨鋒面報到 周三全台下雨北部降10度

2019-04-30 22:00

水庫也不夠用？住戶收到烏龍帳單 水費竟逾500萬

2019-04-30 10:13

梅雨季來了 氣象局：降雨集中、強度更強

2019-04-30 14:32

民宿PO圖稱周杰倫入住 網友酸「長壞了」

2019-04-30 15:38

空服員機上違規用行動電源 台灣虎航將懲處

2019-04-30 12:01

波士頓龍蝦只要188！「祥富水產」進駐新竹巨城任挑百款食材

2019-04-30 13:51

叼著碗的狗兒趕路去哪裡？跟蹤後竟發現超暖畫面

2019-04-30 12:15

懷女胎遭公婆瘋狂羞辱 她霸氣提離婚嗆：生女兒我驕傲

2019-04-30 21:29

蘇花改最高排氣排煙隧道 破鏡出洞了

2019-04-30 13:22

三支雨傘標友露安主成分不足 食藥署下架回收9.3萬瓶

2019-04-30 11:16

打開門見婆婆擺神祕「拖鞋陣法」 媳婦歪解接招

2019-04-30 12:50

備戰梅雨季 豪雨預報首次比照颱風警報

2019-04-30 23:48

今年滯留性鋒面較早到 豪雨定量預報將比照颱風警報

2019-04-30 11:42

新一代AirPods開賣 燦坤買就送保護套 可加購無線充電殼

2019-04-30 11:31

洪蘭 ─ 教出好孩子，陪伴是關鍵

2019-04-30 09:41

澳門「象腿」婦人跨海求醫 高雄長庚醫院讓她輕鬆了

2019-04-30 18:22

人工授孕懷雙胎 1流產1安胎順產 李茂盛：機率萬分之1

2019-04-30 12:13

中興新村臭豆腐老店疑爆群聚感染 衛生局：先停業

2019-05-01 07:05

大鳥散步不肯走 國五雪隧為抓白鷺鷥破天荒封閉半小時

2019-04-30 15:20

梅雨季第一道鋒面雨帶到了！ 吳德榮：注意劇烈天氣

2019-05-01 07:15

先苦後甘？錢途茫茫？揭露12生肖人生主財運

2019-04-30 15:30

同事春酒代抽獎卻「暗坎」獎金 他嘆：全公司都瞞著我

2019-04-30 17:35

斜槓等於通才嗎 上班族小心掉落「剝削」陷阱

2019-04-30 16:33

五一勞動節迎接小確幸！ udn請你喝咖啡

2019-04-30 16:18

小琉球推動不塑低碳輕旅行 半年減少3萬個廢寶特瓶

2019-04-30 10:24

台版周芷若變成蔡依林？楊冪美穿蕾絲雪白洋裝拚俠女仙氣

2019-04-30 14:31

又熱又乾烤蕃薯 今年春季高溫破72年來紀錄

2019-04-30 11:52

慶祝勞動節！君悅餐券、愛買牛排通通買一送一

2019-04-30 09:47

一早起來就落枕？ 簡文仁傳授「含羞草療法」

2019-05-01 07:06

不受「LINE Pay聯名卡」風波影響，中信金預估2019信用卡報稅額突破200億大關

2019-04-30 16:45

鉄火牛排插旗新竹巨城5/1開幕 祭出限定3日優惠、4人同行2人免費

2019-04-30 16:32

5月1日開幕！炸牛排名店「牛かつもと村」登台 沾山葵醬油更對味

2019-04-30 21:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top