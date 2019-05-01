一早起來就落枕？ 簡文仁傳授「含羞草療法」

2019-05-01 07:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



一早起床，發現脖子動不了，竟然落枕了這該怎麼辦？國泰醫院物理治療師簡文仁推薦「含羞草療法」，有助顯改善落枕，放鬆緊繃的肌肉，增加脖子轉動角度。

簡文仁指出，落枕最怕患者一移動，感到疼痛後，就習慣縮著脖子，肌肉緊繃使發炎患部無法適當休息，難以復原。含羞草療法的基本精神類似拉筋伸展概念，以緩慢「轉、偏、仰」三個動作，使肌肉放鬆，雖無法藉由這個療法馬上痊癒，脖子仍會有些微不適，但起碼可使脖子較能轉動。

含羞草療法「偏」，患者慢慢「偏」往痛點反方向，當偏到某角度會痛，停頓10至20秒，等到不痛以後，繼續往反方向偏，偏到底以後，慢慢放掉回到原位。記者陳婕翎／攝影 分享 facebook

以「轉」為例，慢慢轉往痛點反方向，緩慢轉扭到極限，當轉到某麼角度發現會痛，千萬不要因為痛就轉回原位，直接停頓在那個角度，約10至20秒不等，視個人情況而定，等肌肉慢慢鬆弛、等到不痛以後，再繼續往痛點反方向轉回來，轉到底以後，慢慢放掉回到原位。「偏」及「仰」都同理操作。

含羞草療法「轉」，慢慢轉往痛點反方向，當轉到某角度會痛，停頓10至20秒，等到不痛以後，繼續往反方向轉，轉到底以後，慢慢回到原位。記者陳婕翎／攝影 分享 facebook

含羞草療法模擬含羞草樣態，當含羞草感受到刺激，就會縮起來，暫停不動，但一段時間以後就會舒展開來。「含羞草療法就是得寸進尺，發作時重複轉、偏、仰，做完後會發現脖子可以轉動的角度會變大一些。」簡文仁一再提醒，千萬不要碰到痛點就轉回去，否則會前功盡棄，患者可有時間就做一次，配合呼吸放鬆。

常會遇到患者希望早點見效，非常用力、快速地進行含羞草療法，簡文仁強調，紓緩落枕的疼痛最重要的是放鬆，其次是輕緩，不論是伸展或按摩，都不宜用力過猛，落枕時脖子肌肉已經很緊繃，若此時還用力按壓或拉扯，就像跟肌肉拔河，恐未謀其利先受其害，造成頸部肌肉二度傷害。