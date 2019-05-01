中興新村臭豆腐老店疑爆群聚感染 衛生局：先停業

2019-05-01 07:05 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣中興新村某知名臭豆腐老店疑似集體病毒性腸胃炎感染，縣府衛生局已先要求該店家暫時停業。記者賴香珊／攝影 分享 facebook 南投縣中興新村一家知名臭豆腐老店上週末疑似集體病毒性腸胃炎感染，縣府衛生局28日獲報後，隨即派員瞭解，並採集相關檢體送驗，昨午後已先行文要求業者暫時停業，後續將持續稽查，且待送驗結果出爐。

吳姓市民昨在臉書「南投人聊天室」、「南投人」、「草屯人」等地方社群貼文指出，上周日（28日）他與親友一行10人到中興新村吃臭豆腐，隔天卻逾7人傳染感冒型腸胃炎（應指「腸胃型感冒」）都發燒拉肚子，因此上網詢問有無類似狀況。

未料，貼文才上線就引發熱烈討論，黃姓民眾表示，上週六（27日）家人也去吃中興臭豆腐，3人都發燒、拉肚子，還掛急診住院，醫生說病毒性腸胃炎；杜姓媽媽也回應，她家3大1小週日去吃，後來全都發燒、腹瀉又吐，全身筋骨痠痛。

類似情形不計其數，但共通點均是曾至該知名臭豆腐老店用餐，用餐時間落在27至28日，因此不少人懷疑是該店家食物出問題；不過，也有民眾表示，上週末也有去那買來吃，但沒事；也有人籲，別未審先判，先就醫再等衛生局回覆。

縣府衛生局則表示，27日晚上至28日陸續有民眾出現發燒、嘔吐或腹瀉等狀況，除有接獲民眾陳情，南投醫院也通報有11人赴該臭豆腐店用餐，其中5人有上吐下瀉疑似食物中毒，因此在28日就派員分別至該店家營業和製造場所稽查。

但因前往營業場所稽查時已是晚上6時，該店家餐點已銷售一空，雖無法帶回完整樣品，但仍有從當天食物器具上採集食物殘渣，以及5名病患、2名員工和業者共8人的肛門檢體，昨天下午也已行文給業者要求暫時停業。

衛生局表示，該臭豆腐店平常僅經營週五至週日，其製造場所是屬於家庭式的製造工廠，經查衛生條件和環境算是符合規定，按行文規定，本週五起仍不得營業，當天預計還會再去其製造場所進行稽查，待送驗結果出爐會再對外說明。