偏鄉學校教師宿舍屋況慘 連校長都嘆「難住人」

2019-05-01 01:03 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



偏遠地區學校因當地租屋不易、交通不便，造成教師通勤時間長，加上學校宿舍老舊，教師使用意願低。國立澎湖海事校長謝旻淵表示，學校位處離島地區，很多從台灣到校服務的老師都必須住在學校宿舍。但因為早期蓋的教職員宿舍都是海砂屋，屋況不佳，「實在不適合住人」，天花板的水泥都掉下來，老師只能用木板把水泥擋起來。

教育部今年起補助偏遠地區25所公立高中職宿舍興建、整建、修繕及購置宿舍設備等，讓教師留得住、教得好，學生也能安心學習。

立法院於106年11月21日三讀通過「偏遠地區學校教育發展條例」，透過強化偏遠地區學校教育措施、寬列經費、彈性運用人事及提高教師福利措施等方式，協助解決其辦學困境，保障偏遠地區學校學生受教權益，使其得以永續發展。

偏遠地區學校因當地租屋不易、交通不便而造成任教教師通勤時間較長，再加上學校所能提供的住宿空間，常因建築物年久失修及設備陳舊，導致住宿環境不良，教師使用意願低落，或甚至無法使用。

「偏遠地區教師住宿環境，有立即改善的必要性。」國教署在今年「補助偏遠地區公立高級中等學校宿舍計畫」已核定補助3所學校興建3棟教職員職務宿舍；7所學校辦理13棟宿舍整建、修繕工程及購置設備，總計核定補助經費達6633萬元，期有效改善偏遠地區學校教師「住」的問題，降低教師流動率，達到穩定師資、吸引更多教師願意到偏遠地區學校服務。

國立澎湖海事獲得教育部補助2065萬元，改建18間教職員宿舍。澎湖海事校長謝旻淵表示，學校位處離島地區，很多從台灣到校服務的老師都必須住在學校宿舍。但因為早期蓋的教職員宿舍都是海砂屋，屋況不佳，「實在不適合住人」，天花板的水泥都掉下來，老師只能用木板把水泥擋起來。