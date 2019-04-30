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第一道梅雨鋒面報到 周三全台下雨北部降10度

第一道梅雨鋒面報到 周三全台下雨北部降10度

2019-04-30 22:00聯合報 記者陳智華╱即時報導

中央氣象局今天指出，明天(5月1日)到6月30日就是台灣地區的梅雨季。

今天白天晴朗炎熱，各地高溫普遍在32度以上，大台北盆地、花東縱谷及南部近山區甚至出現34至36度高溫，台東大武有焚風，高溫達36.5度。

但氣象局說，今晚第一道鋒面接近，北台灣降雨機率提高，明天（5月1日）鋒面通過，由北往南各地易有間歇性陣雨或雷雨，西半部及東北部並有局部大雨或豪雨發生的機率，需留意短時強降雨。

氣溫方面，由於降雨明顯加上東北季風影響，北台灣天氣轉涼，氣溫越晚越低，白天高溫約22至24度，相較於今日下降約10度，中部及花蓮也有5、6度降幅，白天高溫約26、27度，南部及台東白天高溫也略降至28、29度；各地低溫約19至23度。

氣象局說，周四（5月2日）至周五（3日）清晨鋒面南移至巴士海峽，中南部天氣較不穩定，有斷斷續續陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，需留意鋒面上是否有中、小尺度系統發展。由於降雨明顯加上東北季風影響，各地氣溫下降，北台灣天氣較涼。

周五白天至周六（4日）鋒面遠離，東北季風逐漸減弱，台灣附近仍有些水氣，東半部有局部短暫陣雨，其他為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。

下周日（5日）另一道鋒面接近，北部及東半部有局部短暫陣雨，其他多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

第一道梅雨鋒面報到，周三全台下雨北部降10度。圖╱氣象局提供
第一道梅雨鋒面報到，周三全台下雨北部降10度。圖╱氣象局提供
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