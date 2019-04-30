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林俊傑擔任活出愛大使 陪花蓮太魯閣小朋友踢足球

2019-04-30 20:20聯合報 記者魏忻忻╱即時報導

金曲歌王JJ林俊傑最近擔任「活出愛」大使，親身參與天主教單國璽社福基金會公益影片《陪我一起長大》拍攝，透過足球，與花蓮太魯閣山下的小朋友分享生命、分享愛，鼓勵大眾以行動支持「活出愛陪伴孩童計畫」，一起陪伴孩童成長。

《陪我一起長大》內容紀錄天主教單國璽社福基金會「花蓮秀林原住民孩童陪伴計畫」服務故事。

林俊傑特別到花蓮太魯閣與主角們有一場精彩的友誼賽，並許下愛的約定。林俊傑於拍攝現場分享：「如果可以用我們的遭遇或痛苦、或整個挑戰的過程來做一個見證、分享，讓更多也需要幫助的人可以受到鼓勵，我覺得這就值得了。」呼籲大家陪伴更多孤單的孩子，用每一個渺小的關心，成就偉大的付出。

五年前，本身為太魯閣族的陳羿臣教練，回到花蓮家鄉時，發現孩子們因幼時在部落裡長大，家長常因工作不在家，深切感受孩子需要「陪伴」，進而為孩子組了一個足球隊，讓孩子們周末方可以聚在一起。藉大家一起打足球，學會互助、與人相處，每個人用自己的能力，幫助弟弟妹妹，陪伴彼此一起長大。

《陪我一起長大》導演翁嬿婷回想2018年豔夏收到基金會邀約，發現這個足球隊沒有後援，全靠教練跟球員對足球的熱愛和互相陪伴組成，在正式拍攝前，從跟著球隊每次練習開始，一次次相處，看到教練和孩子們的「真」以及對足球的「愛」。

翁嬿婷透過鏡頭，走進孩子們的世界，看到他們即便遇到困境，不放棄希望，堅持自己的夢想。因受到教練無私的陪伴，第一批的球員雖然課餘時間需要打工，仍撥出時間回到球隊教導小小孩踢球，陪伴他們一起長大，傳承愛的精神。

天主教單國璽社福基金會於 2012年成立，7年來照顧3萬個弱勢家庭及孩童，請社會大眾支持「活出愛陪伴孩童計畫」，並擬於明年展開更多元、具前瞻性的老人服務。

即日起至2019年12月31日止，單次捐款1000元，即可獲得活出愛紀念T-SHIT乙件，與林俊傑一起加入活出愛的行列，關懷社會上所有需要幫助的角落，《陪我一起長大》全片於YouTube即可觀看(https://youtu.be/ll-eN4u9qQw)，後續活動詳情可洽基金會官網(www.shan.org.tw)，或02-2304-5899轉10。

金曲歌王JJ林俊傑最近擔任「活出愛」大使，親身參與天主教單國璽社福基金會公益影片...
金曲歌王JJ林俊傑最近擔任「活出愛」大使，親身參與天主教單國璽社福基金會公益影片《陪我一起長大》拍攝，透過足球，與花蓮太魯閣山下的小朋友分享生命、分享愛，鼓勵大眾以行動支持「活出愛陪伴孩童計畫」，一起陪伴孩童成長。 圖／天主教單國璽社福基金會提供
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金曲歌王JJ林俊傑最近擔任「活出愛」大使，親身參與天主教單國璽社福基金會公益影片...
金曲歌王JJ林俊傑最近擔任「活出愛」大使，親身參與天主教單國璽社福基金會公益影片《陪我一起長大》拍攝，透過足球，與花蓮太魯閣山下的小朋友分享生命、分享愛，鼓勵大眾以行動支持「活出愛陪伴孩童計畫」，一起陪伴孩童成長。 圖／天主教單國璽社福基金會提供
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金曲歌王JJ林俊傑最近擔任「活出愛」大使，親身參與天主教單國璽社福基金會公益影片《陪我一起長大》拍攝，透過足球，與花蓮太魯閣山下的小朋友分享生命、分享愛，鼓勵大眾以行動支持「活出愛陪伴孩童計畫」，一起陪伴孩童成長。 圖／天主教單國璽社福基金會提供
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金曲歌王JJ林俊傑最近擔任「活出愛」大使，親身參與天主教單國璽社福基金會公益影片《陪我一起長大》拍攝，透過足球，與花蓮太魯閣山下的小朋友分享生命、分享愛，鼓勵大眾以行動支持「活出愛陪伴孩童計畫」，一起陪伴孩童成長。 圖／天主教單國璽社福基金會提供
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金曲歌王JJ林俊傑最近擔任「活出愛」大使，親身參與天主教單國璽社福基金會公益影片《陪我一起長大》拍攝，透過足球，與花蓮太魯閣山下的小朋友分享生命、分享愛，鼓勵大眾以行動支持「活出愛陪伴孩童計畫」，一起陪伴孩童成長。 圖／天主教單國璽社福基金會提供
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