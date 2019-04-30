糖尿病人口急增 歐美照護經驗供參考

2019-04-30 19:13 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



東亞地區糖尿病人口世界首位！衛福部國民健康署30日以糖尿病照護為主題，舉辦國際研討會。國際糖尿病聯盟主席Nam Han Cho指出，東亞地區的糖尿病患人口居世界首位，台灣不可不慎防。賓州大學教授George Demiris及歐洲高齡友善環境學院執行長Willeke Van Staalduinen則分別分享國外透過智慧裝置及政策照護病患的經驗。

從環境及飲食著手

Nam Han CHO指出，台日韓等東亞國家的糖尿病患總數居世界首位，且數字還在急速增加中。根據統計，全世界每年就有500萬人因糖尿病死亡，各國無不將對抗糖尿病視為第3次世界大戰。而糖尿病患中，每3人就有一位是65歲以上長者，這點在即將進入超高齡化社會的台灣需特別留意，另外諸如肥胖、肌少症、孕婦、吸煙及酗酒等族群也都是糖尿病的高風險族群。

George Demiris表示，目前國外正在進行一種「行為偵測」觀察，利用行為偵測器等不需花大錢的小型智慧裝置，自動整理分析患者在住處的生活作息模式。這種觀察法好處在於是自動記錄，因此可以避免醫生在診斷時因資料不完整而導致誤判，也能讓家人即時知道患者的生活情形，此外由於裝置只會紀錄患者行為，不會進行臉部偵測或拍照等隱私紀錄，這種紀錄模式相信可供台灣參考。

Willeke Van Staalduinen則分享歐盟在照護糖尿病等慢性病患的政策措施，由於慢性病好發族群為高齡長者，因此慢性病照護也就等於是高齡照護。一些歐洲國家在長者間推動社群App，也在各社區推動公共聚會空間，增加長者交流機會。有些地方則是大力推動公共運輸，讓長者能到處趴趴走，也會舉行志工活動讓長者參與。另一些地方則是著手壓低健康食物的價格，讓長者吃的更健康。

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