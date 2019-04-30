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避免婦女尷尬 新尿液篩檢防子宮頸

2019-04-30 20:47台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

英國研究近期指出，子宮頸癌篩檢不一定非得用過去的抹片檢測，他們發現尿液檢測也能檢測出導致子宮頸癌的元凶HPV。英國公衛局以今年數據指出，現在做抹片檢測的婦女數量下降，英國有數百萬女性至少有3年半未進行子宮頸抹片篩檢，專家認為，部分原因是因這項檢查讓人不舒服，而尿液篩檢讓這些過於焦慮、尷尬的女性有了新選擇。

根據《英國廣播公司》報導，子宮頸癌是全球女性第4大死因，多數婦女須多加防範的。而經過研究，約有99.7%的子宮頸癌都是因感染了人類乳突病毒（HPV），而這項癌症初期幾乎沒有特別症狀，不易被發現；對此，婦女透過做抹片篩檢，看是否感染HPV則成為早期發現的重要檢查。

然而，據英國公衛局（NHS）引用今年數據指出，英國婦女現在僅剩71%的抹片檢測率，表示多達數百萬女性至少有3年半未進行篩檢，由於抹片檢測能及早發現達75%的子宮頸癌，這項數據無疑令當局對子宮頸癌的預防感到緊張。

該局推測，這項數據之所以低迷應該與婦女在面對抹片篩檢的緊張與尷尬有關係。所幸，《每日科學網》報導，由英國學者艾瑪所領軍的團隊研究出一項尿液篩檢，他們透過實驗結果指出，在檢測出HPV的效果上，幾乎與抹片檢查一樣好。

艾瑪表示，這項實驗的結果令人感到振奮，尿液篩檢讓婦女能自己在家中進行，這讓過於焦慮或易感尷尬的婦女能有新的選擇？無論如何，這都是公衛局樂於見到的防癌症手段。對此，NHS正積極推廣更多婦女能進行篩檢（不管是舊的抹片或是新的尿液），他們多針對25到64歲的女性，盼能打擊這項致死率高的癌症。

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