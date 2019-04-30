代駕定型化契約草案出爐！爛醉無人陪同不能叫代駕

2019-04-30 19:00 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



交通部最近預告「代客駕車服務定型化契約應記載及不得記載事項」草案，明訂代駕駕駛需具備職業駕照和良民證，收費標準和保險等需先告知，代駕人員抵達前取消，不可收取費用，若代駕駕駛已抵達並開始等候才能取消，消費者則需連帶等待費用一起付。此外，若爛醉且無行為能力者，將不可單獨叫代駕，草案接下來預告2個月，最快11月可望上路。

《代客駕車服務定型化契約應記載及不得記載事項》草案內容，明訂代客駕車服務的收費標準及付款方式，且記載代駕人資格條件、事故損害賠償、保險揭示、代駕者違反交通法令處法之歸責等。

交通部表示，考量到消費者若爛醉不醒，契約成立恐有疑慮，會衍生消費糾費，為了保障契約雙方權利，草案還明定若消費者意識不清，需有意識清楚同伴陪同，才可使用代駕服務。

此外，若消費者在代駕駕駛抵達前取消服務，代駕不可另外向其收錢，若代駕已到達約定地點並開始等候，等候所產生費用應由消費者負責，消費者必須付費，若業者所指派之代駕人途中遇路阻、交通事故、車輛故障或集會地區、臨時交通管制區、颱風或其他不可抗力因素，無法在預估時間內抵達，應即時通知消費者變更抵達時間，或由業者協助通知消費者終止服務契約。

若消費者使用代駕期間，若發生交通違規遭罰，將由代駕業者負責，罰款也由業者繳清，如果消費者已代為繳納，代駕業者則應償還。另若發生交通事故和車禍，代駕業者或代駕駕駛也應該負擔法律及賠償責任。