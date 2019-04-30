中火水汙染改善期限75天 若未降載50％「扣天數」

2019-04-30 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



台中火力發電廠放流水今年1至3月被3次採樣檢測硝酸鹽氮超標不合格，台中市環保局4月15日開出2000萬元罰單，創國營事業史上違反環保法規遭罰最高紀錄。

中火今天傍晚在期限內已送改善計畫書，台中市環保局預計5月10日核定計畫，核定後改善期最長75天，最重要的「但書」是改善期間1至4號機組必須降載50％，若未做到，將被縮短改善期限。

台中市環保局一年採樣3次中火放流水不合格，依據水汙染防治法屬「情節重大」重罰2000萬元，環保局長吳志超表示，依法提出計畫時間加上核准後實際執行改善時間，需在90天內完成，中火被開罰後限期在4月底前要提出計畫，中火「已耗」15天才提出計畫，5月10日審查核准後，改善期剩75天。

吳志超指出，近日內中火、台電與委託的工研院團隊有來討論改善計畫，目前看來，中、長期廢水設備升級改善在3個月內應無法完成，所以討論了初步4項必須要做到的基本原則。

吳志超，改善計畫核准原則有4項：第一是廢水處理設施工程升級前或有效處理水質前，1至4號機組至少降載減產50％，「改善期若降載量不足，核准改善時間縮短」，也就是說，本來有75天改善期，若未降載就扣改善期天數。

另其他三項原則有，優化廢氣處理操作參數，以減少氨水劑量殘留，以化學方法降低廢水中硝酸鹽氮，改善期水污染不得再超標。中火30日內也要提出包含硝酸鹽氮在內的水質、水量自動連續監測及傳輸設施設置計畫書，送環保局審查。180天內完成相關連續監測設施設置，並與環保局連線，並按「季」執行放流口下游水體環境生態調查與監測，資料定期送環保局備查。