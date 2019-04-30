防曬乳上的英文看嘸 食藥署10秒讓你懂

2019-04-30 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



夏季來臨，你知道防曬乳上標示的PA值是什麼意思嗎？食藥署闢謠專區今說明PA值，是指抵抗紫外線UVA的數值，並非是UVB，使用高PA值的防曬乳不一定是最佳的，得依照不同的情況塗抹，才是建議的方式。

食藥署闢謠專區表示，紫外線依據波長的不同，主要分成UVA、UVB、UVC三種；紫外線UVC幾乎都被大氣層阻隔，因此難以接觸到人體，因此對人體有影響的主要是UVA、UVB這2種紫外線。

紫外線UVB是造成表層的發炎，產生皮膚紅腫、熱痛的狀況，而紫外線UVA穿透力比較強，往往會造成皮膚深層的傷害與持續性破壞，並引發黑色素形成，造成皮膚變黑甚至提早老化。

防曬乳上所顯示的的PA值，是指防曬產品對UVA的防護，常見標示為PA+、PA++、PA+++、PA++++，或是★、★★、★★★、★★★★；SPF則是用於表示對UVB的防護。

PA與SPF都是用來評估皮膚擦上防曬產品後，受到紫外線傷害曬黑或曬紅所需的時間與未使用防曬產品的時間比值，比值越大表示延緩發生曬黑曬紅的時間越久，防曬效果越好。