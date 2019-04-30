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防曬乳上的英文看嘸 食藥署10秒讓你懂

2019-04-30 18:53聯合報 記者陳雨鑫╱即時報導

夏季來臨，你知道防曬乳上標示的PA值是什麼意思嗎？食藥署闢謠專區今說明PA值，是指抵抗紫外線UVA的數值，並非是UVB，使用高PA值的防曬乳不一定是最佳的，得依照不同的情況塗抹，才是建議的方式。

食藥署闢謠專區表示，紫外線依據波長的不同，主要分成UVA、UVB、UVC三種；紫外線UVC幾乎都被大氣層阻隔，因此難以接觸到人體，因此對人體有影響的主要是UVA、UVB這2種紫外線。

紫外線UVB是造成表層的發炎，產生皮膚紅腫、熱痛的狀況，而紫外線UVA穿透力比較強，往往會造成皮膚深層的傷害與持續性破壞，並引發黑色素形成，造成皮膚變黑甚至提早老化。

防曬乳上所顯示的的PA值，是指防曬產品對UVA的防護，常見標示為PA+、PA++、PA+++、PA++++，或是★、★★、★★★、★★★★；SPF則是用於表示對UVB的防護。

PA與SPF都是用來評估皮膚擦上防曬產品後，受到紫外線傷害曬黑或曬紅所需的時間與未使用防曬產品的時間比值，比值越大表示延緩發生曬黑曬紅的時間越久，防曬效果越好。

食藥署提醒，除了看清楚產品標示，消費者也要根據需求選擇防曬係數適合的產品，如果只是一般外出使用，防曬係數可以不用太高，如果是要到海邊或其他長時間曝曬的場所，就可以選防曬係數高一點的產品。此外防曬產品應於約2到3小時就要補擦，才能保持防曬效果。

食藥署提醒，消費者應根據需求選擇防曬係數適合的產品，一般外出使用，防曬係數不用太...
食藥署提醒，消費者應根據需求選擇防曬係數適合的產品，一般外出使用，防曬係數不用太高，要到海邊或其他長時間曝曬場所，可選防曬係數高一點的產品。 圖／本報資料照片
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防曬紫外線食藥署
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