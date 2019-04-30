幸福企業就是它！和泰大金空調7領域打造員工健康生活

2019-04-30 18:31 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



《遠見》推動CSR企業社會責任評鑑至今已邁入第15屆，不僅帶動企業界與國際標準接軌，更見證台灣企業履行社會責任進步的軌跡。和泰大金空調今年首次報名即獲選幸福企業組首獎，眾多將員工視為企業珍貴資產的幸褔政策，都以「健康」為核心，致力於員工身心健康照護，並積極推動職場健康。

和泰興業成立56年來，一直朝著「創造 美好人生、祥和社會」的願景努力，認為員工是企業珍貴的資產，也是最珍視的家人，此次以「我的七巧幸福＋」為題，以7大領域：提供支持性工作環境、自主成立「美生中心」、循環式健康管理、快活人生、家庭照護友善措施、優渥福利及透明升遷制度、社會參與及企業社會責任等，其中照顧員工退休生活的團體年金方案，更是國內企業先驅。透過全面向滿足員工生理、心靈需求並提供學習及自我成長的機會，進而構築面面俱到的幸福企業。

董事長蘇一仲表示，「近年來深刻體悟到『健康』是美好人生的基礎，家庭幸福的源頭。推行多年下來，更感受到員工齊心一力與公司共同打拼、年年創造營業佳績的正向成果。未來也會更積極以員工的需求為出發點，發展更多照顧員工、員眷及和泰夥伴的方案。」

除了對內持續推行幸福企業計劃，大金空調每年也會針對20～30家社福團體主動提出捐助或捐贈。近期位於淡水歷史建築「得忌利士洋行」的「齊柏林空間」盛大開幕，大金空調也大力贊助並提供專業技術人員全面檢修、更新現場空調設備，希望參觀民眾都能在舒適的環境中觀賞齊柏林導演的作品，同時感受良善企業團體對環境友善的努力與用心。

大金空調策略長黃海清指出，品牌企業願景中特別提到的「提昇－生活品質 環境永續」與齊柏林導演追求的環境永續、友善土地的理念一致。為了響應、倡議環保，大金空調全產品線也已全面置換R32新環保冷媒，除了居家使用相當安全，更有不會破壞臭氧層、溫室效應係數減低75%及提升10%能效的特性，對減低地球溫室效應作出具體貢獻。