澳門「象腿」婦人跨海求醫 高雄長庚醫院讓她輕鬆了

2019-04-30 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



澳門籍黃姓婦人6年前罹癌，術後第3年右下肢開始腫脹，經檢查是淋巴水腫，由於患肢沈重，平日走不了幾步路，困擾萬分，後來經友人介紹跨海來台求醫，在高雄長庚醫院接受超顯微淋巴管靜脈吻合術後「如釋重負」，今天她分享心路歷程，對台灣的醫術讚不絕口。

44歲黃女是因卵巢癌動手術導致淋巴水腫，因走路困難根本無法工作，3年來哪裡也去不了。她說，自己的右小腿曾腫得雙掌無法合抱，曾到香港動刀但無效，只能靠穿壓力衣及抬高患肢讓自己舒適些，後來經友人及女兒鼓勵才到高雄長庚治療，術後患肢明顯消腫，步伐也變得輕鬆。

收治黃女的高雄長庚整型外科醫師楊家森表示，超顯微淋巴管靜脈吻合術，主要是將淋巴管接到靜脈的一項生理性繞道手術，可將淋巴液導流到靜脈，達到消腫效果。

他表示，人體淋巴管直徑為0.03到0.08公分，手術縫線以髮絲更細，屬超顯微手術，一台刀至少費時8小時，極費眼力，但病人傷口小、恢復快，住院天數短，是對病人傷害最小的術式，能讓患者生活品質恢復正常，了解淋巴水腫並非絕症。

楊家森表示，淋巴水腫主要因為先天性淋巴系統發育不良及後天罹患子宮頸癌、乳癌、子宮內膜癌、卵巢癌，廓清淋巴結時破壞淋巴系統導致，除此外傷、感染、放療或東南亞常見的血絲蟲感染，亦可能發生。台灣每年約有4000人發生，有人患肢會腫如「象腿」，有人會誘發蜂窩性組織炎，每月到醫院報到打抗生術。