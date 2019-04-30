要賞懸日請注意！天橋人數若過多將管制

2019-04-30 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 劉柏均 ╱即時報導



忠孝西路及中山南路交接口的天橋，是被民眾認為最佳的觀賞懸日的點之一，昨日大批民眾在下午三點多時就在天橋上卡位，滿滿人潮擠在天橋上的狀況，讓許多民眾驚呼感覺好危險，台北市交通大隊表示，有協請新工處到現場做觀察，若人數過多，就會要求警方做管制。

中央氣象局發布懸日預報，從昨日從下午2點便開始在忠孝西路及中山南路交接口的天橋聚集，北市交大表示，基於安全考量，有請新工處派人一同前往監測，若人數會造成行人無法順利通行，就會進行「只出不進」的管制。

中正一分局表示，因為天橋是行人公共空間，若要因為人的逗留和腳架佔位的狀況，在判定較有難度，所以目前都是以勸導方式進行勸離。

台北市新工處指出，若以每個人80公斤為標準，忠孝西路天橋共可容納292人，初估昨日人潮狀況約100多人，還在安全係數內，目前並沒有安全疑慮；不過新工處也表示，雖然使用量還在乘載量內，但天橋也興建約50年了，還是不建議民眾在天橋上逗留聚集。