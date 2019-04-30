要賞懸日請注意！天橋人數若過多將管制
忠孝西路及中山南路交接口的天橋，是被民眾認為最佳的觀賞懸日的點之一，昨日大批民眾在下午三點多時就在天橋上卡位，滿滿人潮擠在天橋上的狀況，讓許多民眾驚呼感覺好危險，台北市交通大隊表示，有協請新工處到現場做觀察，若人數過多，就會要求警方做管制。
中央氣象局發布懸日預報，從昨日從下午2點便開始在忠孝西路及中山南路交接口的天橋聚集，北市交大表示，基於安全考量，有請新工處派人一同前往監測，若人數會造成行人無法順利通行，就會進行「只出不進」的管制。
中正一分局表示，因為天橋是行人公共空間，若要因為人的逗留和腳架佔位的狀況，在判定較有難度，所以目前都是以勸導方式進行勸離。
台北市新工處指出，若以每個人80公斤為標準，忠孝西路天橋共可容納292人，初估昨日人潮狀況約100多人，還在安全係數內，目前並沒有安全疑慮；不過新工處也表示，雖然使用量還在乘載量內，但天橋也興建約50年了，還是不建議民眾在天橋上逗留聚集。
中正一分局表示，會持續關注天橋的人潮狀況，若當天聚集人數多，就會請新工處的人員到現場判斷，若需要進行管制，就會將人數掌握在80到100人；警方也呼籲，天橋寬度較為狹窄，希望民眾不要為了拍攝而影響其他用路人的權益，也盡量避免聚集在天橋上，以免發生推擠意外。
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