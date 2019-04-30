小弟弟被撞到瘀青了 這要手術嗎？

2019-04-30 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



「醫師，我昨天被女朋友踹了一腳，一覺起來小弟弟瘀青了怎麼辦？」不少男性曾有「小弟弟」意外遭撞而痛徹心扉的經驗，若瘀青了要手術治療嗎？泌尿科醫師表示，若患者的白膜有缺損或海綿體內有血腫，才有需要手術修補白膜；至於有瘀青但白膜完整者，則以保守的藥物治療即可。

振興醫院泌尿部微創手術科主任蔡昇翰表示，陰莖外層有白膜包覆著海綿體，白膜平常是軟軟的狀態，很難受傷。

但當海綿體充血使陰莖勃起後，反而比平常更易受到不當的外力摧折導致鈍挫傷，症狀為瘀血腫脹合併疼痛，嚴重有血尿；若受傷嚴重，則可能使白膜破裂，也就是俗稱的「陰莖骨折」。

臨床常見的陰莖鈍挫傷原因，不外乎是男女行房時使用高難度體位，或是房事力度過激，也因此病人年紀相對年輕。蔡昇翰說，患者通常不會說得太明白，還有人告訴他是「跳芭蕾舞的時候撞到」，理由千奇百怪。

在陰莖鈍挫傷的治療上，一般會問撞擊多大力和發生多久，再經由觸診了解是否變形。此外也建議接受陰莖超音波診斷，了解白膜有無破裂、是否完整。

蔡昇翰說，對於白膜有缺損或者海綿體內有血腫的患者，才會建議手術修補白膜，至於只是瘀青但白膜完整者，則建議保守治療，必要時吃止痛藥減緩不適即可。他也提醒，在瘀青尚未消退前，需控制欲望、暫停一下性行為。