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調查：30歲女性愛看戲 男性要到35歲

2019-04-30 18:36台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導

女生30歲開始愛看戲，男生則要等到35歲才會開始買票。國家兩廳院30日公佈2013至2018年的售票資料統計，發現2018年兩廳院售票系統創下12.7億元的產值，購票的會員以30歲以上女性為主，男性則要到35歲才願意花錢購票。負責統計的交通大學希望透過公佈資訊，讓外界更了解台灣藝術生態發展。

戲劇類占一半產值

兩廳院表示，去年3月曾公佈一份2013-2017年的售票資料統計，今年則加入2018年的統計資料。調查指出，2018年兩廳院售票系統創下12.7億元的產值，比2017年多了469萬元，而2018年演出總場次高達7060場，比2017年多了359場。然而2018的總售票數卻只有186萬張，比2017年的數據少了6302張。

若以節目類別統計，2018年兩廳院售票賣出的戲劇類節目占總產值的一半，音樂類節目則是產值成長最快的類別，尤其2018年音樂劇節目票房達1.46億元，比2017年成長了近15%。

男女購票習慣不同

進一步分析購票族群，發現購票的客戶多為30至44歲女性，且其居住地區高度集中在6都。男性則是要到35歲，才開始比較願意花錢在購買音樂類節目上。同時調查也發現，30到39歲不分男女都比較願意花錢購買較高的票價。此外調查單位亦指出，45歲後的女性多只買1張票，顯示這個年齡層女性偏好享受一個人的時光。

交通大學助理教授高竹嵐指出，兩廳院售票是全台最大的藝文售票平台，因此這份統計可視為台灣藝術生態的縮影，雖然2018年兩廳院售票系統看似高達12.7億元，但若除以台灣總人口來算，則每個人平均只花了50元買票，顯示台灣民眾在花錢觀賞藝文活動這方面還有相當大的成長空間。未來兩廳院也會繼續公佈相關統計，讓外界更了解台灣藝術生態發展。

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