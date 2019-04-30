兩廳院首度解密大數據 這個年齡的女性樂於單身看表演

2019-04-30 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



兩廳院擁有全台最大的藝文票券售票平台，兩廳院今天發布「兩廳院售票系統2013-2018年分析報告」，用大數據分析台灣表演藝術消費人口的行為與現象。報告發現，六成五的會員一年只購票一次、八成四的會員只買單一類節目，顯示台灣表演藝術節目票房仍有很大的成長空間。

報告指出，兩廳院售票系統一年擁有約12億台幣票房。兩廳院總監劉怡汝指出，兩廳院售票系統約占台灣表演藝術節目總票房的八成五，以此推算，台灣一年表演藝術票房約15億上下。

國立交通大學統計學研究所助理高竹嵐指出，兩廳院一年的票房收入，大概等於全台人口每人每年只花60元於表演藝術節目。而數據顯示，65%的會員一年只買一次表演票券。根據這些數據，台灣表演票房仍有很大的成長空間。

此項報告以兩廳院會員為主要調查對象。報告指出，購票會員多為30到44歲女性，男女比例約為3比7。居住地區高度集中於六都，雙北地區會員占全體購票會員數50%。接著是台中10%、高雄8%、桃園7%、台南5%。

一個人看表演節目寂寞嗎？調查發現，45歲後的女性開始享受與自己獨處的時光，願意一個人去看表演節目，單次購票一張的比例漸增。

報告中也有不少有趣的數據，如午休、睡前榮登兩大「手滑黃金期」。高竹嵐表示，觀眾購票時間集中於中午12點到下午1點，晚上11點到12點。顯見許多人習慣於午休、睡前購票。

什麼類型的節目最受歡迎?報告指出，各地會以戲劇類節目占多數，僅新竹市的親子節目購票占比打敗戲劇類節目。