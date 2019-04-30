4成兒虐案是不當管教 認識不打小孩日防暴

2019-04-30 18:36 中央社 台北30日電



今天是國際不打小孩日，根據衛生福利部統計，兒虐案通報中，約有4成都是不當管教造成。專家建議，教養小孩應避免體罰，且應注意自身情緒，可先深呼吸再跟孩子講道理。

國際不打小孩日起源是1998年在美國的一個反體罰民間組織所倡導，希望宣揚反體罰的兒童人權觀念。短短數年間，在世界各地發酵，台灣也響應，呼籲「不打小孩，以手傳愛」。

衛生福利部保護服務司簡任視察林春燕下午受訪時表示，聯合國兒童基金會在2016年曾有一個全球的調查，發現2到4歲的幼童中，有75%受到經常性的暴力管教，呼籲國際政府能立法禁止體罰。

林春燕說，台灣的教育單位很早就有相關立法，禁止教育單位體罰學生，但在家長端，並沒有類似的立法。家長也普遍認為，孩子就是要管教才能避免做錯事。但根據統計，保護司受理的兒虐案中，有約4成都是不當管教。

林春燕表示，家長的出發點是教養，但當孩子做錯事，家長可能一時情緒激昂，力道就失控。不當管教的方式包含甩巴掌、用水管、棍子等工具打小孩，可能造成孩子嚴重的身心靈創傷。

保護司建議，「教」孩子不應是「教訓」孩子，前者是溫和堅定的溝通；後者可能只是家長情緒的發洩。家長在面對孩子做錯事、需要給予教導時，應先深呼吸、平撫自身情緒，再好好處理孩子的問題。

阮綜合醫院身心內科主治醫師林奕萱受訪表示，根據美國兒童精神科醫學會的資料，體罰可能造成孩子自尊低落、容易害怕家長或照顧者，也會認為「打人是被允許的行為」，有較高風險會霸凌其他小孩、有攻擊行為，或造成人格發展的一些狀況，如可能偷竊、虐待動物等，也可能比較容易憂鬱或焦躁。

林奕萱表示，坊間有很多教養資源，衛福部也有免費的親子手冊，建議家長可參考，盡量不要用暴力對待孩子。尤其有些過動孩子在未經診斷前，常因難以教養被家長暴打，直到確診才知道「被白打好多年」。當家長出現教養瓶頸時，應及時尋求專家協助評估。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨則說，有些家長認為應該合理管教小孩，小孩才會明辨是非，建議家長先控制情緒、避免管教失當，且可先跟孩子議定規則和相關的處罰，「事前的溝通很重要」，孩子才會知道受罰的原因。

葉雅馨也說，處罰的方式不一定要用打的，也可以用禁止孩子做喜歡的事物來代替，如不能看卡通或不能玩積木等。