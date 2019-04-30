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解除6個月限制！LINE Points 5/8起全面改為「一般點數」

2019-04-30 17:05聯合報 記者徐力剛╱即時報導

行動支付「Line Pay」近年大行其道，今日下午中國信託金融控股公司舉辦法人說明會，現場中信金控最高財務主管暨發言人邱雅玲搶先宣布，升級與LINE Pay合作關係，凡使用中國信託LINE Pay聯名卡消費回饋的LINE Points，5月8日起全數取消「限時點數」項目，改以LINE Points「一般點數」回饋；用戶手上仍持有的LINE Points「限時點數」也將全數轉換為「一般點數」。

常使用LINE Pay作為支付工具的人都知道，LINE Points分為「限時點數」與「一般點數」2大類，以中國信託LINE Pay聯名卡消費，現行的「限時點數」有180天期間限制，為便利消費者，今年5月8日起，所有中國信託LINE Pay聯名卡消費之回饋點數將累計為「一般點數」，先前已獲得且尚未到期的「限時點數」也將轉換為「一般點數」，無論使用中國信託LINE Pay聯名卡消費，或以該聯名卡一卡通功能搭乘大眾交通工具獲得交通回饋（高鐵除外）等，所有LINE Points「一般點數」回饋到期時間，均為最後一筆點數之入點時間加上180天為準。

「限時點數」走入歷史，5月8日起LINE Points改為「一般點數」。圖/徐力...
「限時點數」走入歷史，5月8日起LINE Points改為「一般點數」。圖/徐力剛攝
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