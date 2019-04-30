解除6個月限制！LINE Points 5/8起全面改為「一般點數」

2019-04-30 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



行動支付「Line Pay」近年大行其道，今日下午中國信託金融控股公司舉辦法人說明會，現場中信金控最高財務主管暨發言人邱雅玲搶先宣布，升級與LINE Pay合作關係，凡使用中國信託LINE Pay聯名卡消費回饋的LINE Points，5月8日起全數取消「限時點數」項目，改以LINE Points「一般點數」回饋；用戶手上仍持有的LINE Points「限時點數」也將全數轉換為「一般點數」。