台灣最美官將首現身！ 廟會文化登上日本舞台深獲好評

2019-04-30 18:30 聯合新聞網 綜合報導



官將首與朱雀的形象結合，Ely的角色扮演深獲國內外網友好評。圖片來源／ Ely臉書粉專 、 微博 分享 facebook

台灣最美官將首登上日本舞台！日前，日本千葉縣舉辦了「niconico超會議（ニコニコ超会議）」，台灣也參予了此次活動，並大規模擺設攤位，以「超台灣」為主題，邀請知名角色扮演美女Ely（E子），扮演將「官將首」及「朱雀」結合的角色，與九天民俗技藝團一起，將台灣傳統廟會文化搬上國際舞台。

「niconico超會議」於本月27、28日舉辦，是日本最大規模的文化展示活動，也是技術發表的重要場合。今年台灣首度擺設大型攤位，以「超台灣」為主題，將台灣傳統的廟會文化，以及最有名的「台北橋機車瀑布」帶到日本，讓外國人親身體驗台灣的在地文化。

其中，最引人注目的就是由「九天民俗技藝團」與角色扮演玩家Ely合作，帶來的「官將首」與「電音三太子」的表演。Ely是台灣知名的Coser，曾受邀到各國參與活動，也擔任過主持的工作，她在臉書粉專表示，「這次的造型是結合官將首及朱雀印象的形象角色，融合了濃濃的台灣元素，希望可以藉由這次機會，把台灣不一樣的文化介紹給日本！」

別具巧思的表演內容，也獲得國內外網友的好評，台灣網友紛紛留言讚嘆，「朱雀E子超美超好看的！」、「完全把台灣民俗風格的味道，以獨特方式表現給日本粉絲欣賞！真的超棒的～」、「鄉土味在E子的詮釋下，非常神聖跟威嚴」，不少日本網友也稱讚，「超可愛的」、「我也有到活動會場，真的超好玩的」。

台灣參與日本的文化展示活動，將官將首與電音三太子結合，在國際舞台展現台灣的傳統文化。圖片來源／ Ely臉書粉專 分享 facebook