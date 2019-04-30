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教育部與國泰人壽合作 無縫接軌學生保險

2019-04-30 16:57聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

教育部今天發布新聞稿指出，108學年度教育部與國泰人壽繼續攜手合作，辦理高級中等以下學校學生暨幼兒園幼兒團體保險，以「原契約條款保障及原契約單價」後續擴充一年，無縫接軌讓300萬學生保障不漏接。

教育部表示，國泰人壽自106學年度再度承作學生團體保險後，提供許多額外的保障及服務，頗受肯定如近年重大傷亡事件發生時(花蓮大地震、普悠瑪事件等)，該公司除於第一時間派員至傷亡現場表達慰問，協助家屬依學保理賠條款申請理賠外，另額外提供傷亡慰問金、緩繳保費、快速理賠等多項措施，使所有學子獲得完整的健康及醫療照顧，也讓家屬免為理賠而奔波。

因此，教育部邀請國泰人壽依契約條款第6條約定，在未調漲保險費金額(每人保費525元)條件下，繼續承接108學年度的學生團體保險，期望為全國300萬名高中職以下學生及幼兒園幼兒提供服務與保障，全天候守護學生，讓全國學生及家長安心放心。

除學生團體保險的守護外，為推廣永續意識，教育部與國泰人壽另攜手推動「永續校園推廣計畫」，由5500名學生團體保險服務同仁，擔任「校園永續推廣大使」，針對「反毒宣導」、「環境教育」、「校園安全」和「理財保險」等永續議題提供活動與相關教材，透過舞台劇團、反毒宣導車、專業講座、媒體動畫、App遊戲和電子手冊等資源，向廣大學子推廣永續知識。

教育部與國泰人壽攜手合作學生保險。本報資料照片
教育部與國泰人壽攜手合作學生保險。本報資料照片
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