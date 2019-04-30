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獨／護理師被訴惹議 台大工會要求院方納不帶電器條款

2019-04-30 16:56聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

台北醫院附設護理之家去年火警釀15死，院內2名護理師日前遭新北地檢署起訴，引發基層護理師反彈；台大醫院企業工會昨致函台大醫院院方，要求在「一般同意書」與「住院同意書」中加入病人自攜電器切結條文，如果住院民眾及陪病家屬違規使用自備電器，引發的意外事故也應由肇事者負起賠償責任，不應由護理師概括承受。

根據衛福部公告「醫院住院病人使用自帶電器管理指引」，住院病人需告知攜入使用的電器用品（不包含手機、平板電腦、筆電等行動裝置及充電器）並由院方核准同意是否能使用，醫院有責任勸阻病人家屬違規使用未經核准電器，並且需設置專責人員進行風險蒐集與評估；禁止攜帶的發熱性或高耗能電器包括電鍋、電磁爐、電熱毯、延長線等。

台大醫院工會向院方提出的切結條款內容為「本人了解醫院除手機、手機充電器、平板電腦、手提電腦及手機使用之行動電源之外，禁止使用未經核准電器之規定，並且了解上述電器可能引起之事故風險，因此承諾住院期間嚴格遵守電器使用規定，若違反醫院規定使用電器，願就其衍生之事故意外負擔一切賠償責任。」

「護理師通常都很忙碌，如果看見病人違規插電，常常沒空提醒，」台大醫院急診護理師吳政庭表示，急診床位的插座旁都有註明「禁止使用非醫療器材之電器」，而考量民眾需求，台大急診室設有一充電區域，但由於急診出入人員複雜，患者或家屬又很難離床去充電，因此大多數患者違規使用插座多半是為手機充電，也有部分病人會使用電熱毯，但因為急診忙碌，有時忙完提醒民眾，但護理師一轉身，民眾又插上插頭使用。

台大醫院企業工會秘書陳宗欣指出，雖然醫院對病家自行使用電器都有規範，但偶爾也有患者或家屬無視規定，延長線、高功率或發熱型的電器屢見不鮮。臨床上醫療人員若發現病家攜帶違規電器而勸阻，多半會引發衝突，也就是安全規則徒增對醫療人員的負擔，「前有病人或家屬的不諒解，出了事情以後可能還得面對法律追訴」，因此盼納入同意書切結條款，以免爭議。

台大醫院工會要求院方在「一般同意書」與「住院同意書」中加入病人自攜電器切結條文，...
台大醫院工會要求院方在「一般同意書」與「住院同意書」中加入病人自攜電器切結條文，以免衍生電器使用爭議。圖／本報資料照片
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圖／台大工會提供
圖／台大工會提供
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台大醫院護理師患者
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