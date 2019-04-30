腸病毒進流行期 醫籲提高警覺防範病毒上身

2019-04-30 16:25 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



4月下旬起腸病毒感染病童，門診與急診人次上升。近期南部新增1名腸病毒71型併發重症個案，目前重症病例累積6例，創7年新高。隨著氣溫逐漸升高，預估5月起全台即將進入流行期，天晟醫院醫師籲家長及教師提高警覺，落實良好的個人衛生習慣及正確勤洗手，降低感染與傳播的機會。

中壢天晟醫院小兒科主任溫秀惠表示，腸病毒感染潛伏期平均3到5天，發病前數天在喉嚨及糞便都有病毒存在，且具傳染力，通常發病後1周內傳染力最強。傳染途徑主要經由腸道（糞口）或呼吸道（口沬）傳染，接觸接病人分泌物也會受到感染。

腸病毒可引發多種疾病，絕大多數症狀輕微，最常引起疱疹性咽峽炎及手足口病這2種疾病。有時候會引起一些較特殊臨床表現，包括無菌性腦膜炎，病毒性腦炎、心肌炎、及肢體麻痺症候群。

常見的臨床表徵如下︰

1、疱疹性咽峽炎︰突發性發燒、嘔吐及咽峽部出現小水泡或潰瘍， 病程為4至6天，病例多數輕微無併發症。

2、手足口病︰特徵為發燒、喉嚨痛及身體出現小水泡，主要分佈於 口腔黏膜、舌頭、軟顎，四肢則是手掌、腳掌、膝蓋，甚至肛門 周圍。常因口腔潰瘍而無法進食，病程約一周。

3、無菌性腦膜炎與腦炎︰特徵為發燒、噁心、嘔吐、頭痛及頸部僵 硬，少數可能會致命。

4、急性心肌炎及心包膜炎︰特徵為突發性呼吸困難，蒼白、發紺、 嘔吐。剛開始可能誤以為是肺炎，接著出現明顯脈搏過速，快速 演變成心臟衰竭、肺水腫休克，甚至死亡。一旦渡過危險期，存 活的孩子會逐漸復原。

當病童出現下列情形，極有可能是腸病毒重症前兆病徵，應立即送大醫院就醫，以免錯失黃金治療時間。例如，嗜睡，持續嘔吐、肌躍型抽搐、意識障礙、急性肢體麻痺、抽搐、腦神經功能異常等神經學異常。

交感神經病徵包括，臉色蒼白、血壓上升、體溫正常時心跳過快、冒冷汗、肢體顫抖、高血壓。心肺系統病徵包括，呼吸急促、心跳過速或過慢，血壓下降、脈搏微弱、皮膚發紺、手腳冰冷等。

溫秀惠提醒，針對腸病毒病兒，家長應注意居家照護6要訣︰

1、多補充水份、果汁、湯汁皆可。

2、吃冰涼食物，減少口腔潰瘍的疼痛。

3、在家休息與隔離1周，不要出入公共場所及上學。

4、舒適的環境，別讓孩子著涼或太悶熱。

5、注意衛生及勤洗手，小心處理排泄物。

6、留心觀察病情，小心重症前兆病徵。