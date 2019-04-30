全國勞工憑證免費遊綠博 連名片都行預估湧2萬人

2019-04-30 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



明天五一勞動節，宜蘭縣政府放送大利多，開放正在冬山河生態綠舟舉辦的2019宜蘭綠色博覽會，全國勞工都可憑證免費入園。

縣政府表示，勞工免費入園，只要以下的證明文件，擇一即可，如員工識別證(服務證)、或單位出具的在職證明(加蓋單位戳章或發票章)、或勞保卡、漁保卡、農保卡、勞保投保資料明細表、薪資單、薪水袋、勞工退休金提繳名冊、名片、職工證工會會員證等。

縣府指出，綠色博覽會活動開幕3月30日開幕，累計至今的入園人數超過30萬人次，與去年相當，明天五一勞動節的勞工免費入園，依往年經驗，如果天氣好，預估遊客人數達2萬人次，歡迎全國各地勞工與遊客外，也鼓勵多搭乘大眾公共交通運輸工具到宜蘭遊園。

同時，全國勞工免費入園優惠外，五一勞動節在綠博加碼推出限定活動，有「焢窯體驗趣」、「杵臼搗麻糬DIY」等。

「焢窯體驗趣」是過往農村社會利用休耕時間在田裡堆土窯、燒柴火，最後開窯挖出香噴噴的番薯，大人小孩一起大快朵頤的懷念體驗，活動地點位在A3農業實驗學校耙子地景旁竹林，共提供10組體驗名額，8組採網路預約報名，2組採現場報名，額滿為止，報名經唱名未到者由現場民眾遞補。

「杵臼搗麻糬DIY」是原民所邀請泰雅族耆老韋建福在多元民族文化區旁的小舞台展示原民生活文化，也邀請現場民眾一起體驗杵臼搗麻糬，分享美食與喜悅。

另外，當日活動主舞台上午也有水保局與縣府舉辦的「水妹保哥逗陣行表演、小勇士出大任務闖關、民眾有獎問答」等活動，下午則有新住民表演「千手觀音敦煌舞」。

在園區內的里山生活家推出《挲草及孔雀菊種植》農事體驗，帶民眾學習傳統的「挲草」農技，及體驗忌避作物孔雀菊種植，一起親近土地享受自然，換工挲草、品嚐里山茶點。