五一勞動節迎接小確幸！ udn請你喝咖啡

2019-04-30 16:18 聯合新聞網 綜合報導



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五一勞動節即將到來，對於朝九晚五的上班族來說，「放假」是期待許久的「小確幸」。慰勞平日辛苦的勞工朋友，聯合新聞網要請你喝咖啡、享受上班小確幸！udn News APP 特別舉辦「咖啡天天轉」活動，500 杯中杯冰美式天天等你抽。

職場生活總是充滿變動與挑戰，因此需要一點「上班小確性」調劑身心。根據聯合新聞網調查，多數上班族期望的小確幸包含：「職場表現被看見」、「領獎金」、「準時下班」、「加薪」、「短暫午茶時光」等，都能在忙碌生活中，帶來一絲幸福感。快來製造屬於你的「上班小確幸」，現在下載 udn News APP 參加活動，中杯冰美式咖啡天天請你喝！

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活動步驟

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