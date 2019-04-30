中部終於有抗鎖鏈蛇毒血清 中榮、北榮成新配置點

2019-04-30 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



在中部被鎖鏈蛇咬，不用再趕高鐵借血清，當地醫院終於有配置抗鎖鏈蛇毒血清。今年三月一名家住中部的男性不慎遭毒蛇鎖鏈蛇咬傷，台中醫院卻沒有血清可用。疾管署考量北部及中部地區民眾被毒蛇咬傷時有跨區就醫的緊急需求，疾管署新增台中榮民總醫院及台北榮民總醫院為抗鎖鏈蛇毒血清配置點。

國內每年抗鎖鏈蛇毒血清用量約14至19劑，使用人數約為4至8人。過去國內抗鎖鏈蛇毒血清配置點多集中在花東及高屏等鎖鏈蛇主要出沒地區，18家院所有存貨以花蓮慈濟醫院存量最多、高雄醫學大學附設醫院次之，綠島、蘭嶼、台東及屏東也有配置點集，本次新增台中榮民總醫院及台北榮民總醫院。

疾管署副署長羅一鈞表示，抗鎖鏈蛇毒血清為「罕見疾病防治及藥物法」列管罕見藥品，且遭鎖鏈蛇咬傷臨床治療須監測患者腎功能指數，因此具備腎功能監測能力為醫療機構配置該血清必要條件。多年前台中也曾有配置，但因幾乎沒有使用才會廢點，如今重新布置配點，配置2劑抗鎖鏈蛇毒血清，提供中部民眾就近取抗毒蛇血清。

台灣氣候溫暖多濕，每年有1000名以上的民眾遭毒蛇咬傷，據健保資料顯示，使用抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清的人數最多，平均每年為998人。目前全國共計20家醫療院所，共配置74瓶抗鎖鏈蛇毒血清。