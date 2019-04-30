大鳥散步不肯走 國五雪隧為抓白鷺鷥破天荒封閉半小時

2019-04-30 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



國5雪山隧道北上路段，今下午傳出有大鳥突然飛進隧道裡面「散步」不肯離開，導致雪隧首次破天荒，為了抓鳥而封閉半小時。

坪林行控中心証實，今下午2時27分雪山隧䢑北上21公里處，闖入一隻白色、體型略大的鳥類在隧道「散步」，後來停在避車彎，久久不肯離去，駕駛人放慢速度，擔心撞到這隻鳥，透過1968通報行控中心出面抓鳥。