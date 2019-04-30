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麻疹超級傳播者1傳10 追平4年前紀錄

2019-04-30 14:56聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

疾病管制署公布新確診3例國內感染麻疹病例，其中2例與日前公布香港境外移入麻疹、超級傳播者引發國內群聚事件相關，本起群聚包括指標個案共計11人確診。疾管署副署長羅一鈞說，目前麻疹超級傳播者已與四年前麻疹超級傳播者記錄一致，2015年北市也曾出現一個感染麻疹患者就傳播給10人的紀錄。

11名確診病例有6人是在老四川麻辣燙用餐、服務感染，4人是就醫感染。另1例為近期無出國史北部11個月大女嬰，感染源待釐清。目前全台各麻疹疫情共監測2645名接觸者，最後將追蹤至5月15日。

這位麻疹超級傳播者是4月16日公布香港移入群聚事件的個案之一，三周前陸續出現造成8名接觸者感染，其中2名患者是聚餐同桌友人、3人是鄰桌用餐的陌生人、1名患者是餐廳員工，另4名患者都是在指標個案就醫時處於共同空間，都是曾與指標個案擦肩而過的陪病者。

這次新增的兩名新確診接觸者為北部20多歲男性及30多歲女性，這對情侶檔均與指標個案可傳染期於老四川麻辣燙餐廳用餐時有共同空間暴露。疾管署防疫醫師林詠青表示，兩人陸續自4月9日至16日發病、出疹，但起初被診斷類流感，剛好看到餐廳爆發麻疹群聚報導，主動聯繫衛生單位，才檢驗確診，目前已掌握2名個案接觸者共589人，持續監測至5月8日。

羅一鈞指出，2015年北市內湖昇恆昌免稅店爆麻疹群聚感染中，曾出現一個感染麻疹患者就傳播給10人的紀錄。這名香港境外移入群聚感染仍為第一波疫情，該餐廳雇主已自費購買麻疹疫苗供員工接種，本周將密切監測是否出現第二波疫情。

今年截至目前國內累計78例，49例為國內感染，其中34例為接觸者，29例為境外移入病例，其中25例為本國籍民眾，感染國家為越南及泰國各8例、菲律賓6例、中國大陸2例、日本、印尼、緬甸、香港及韓國各1例；出國目的以旅遊18例最多，其次為商務6例及探親5例。

羅一鈞提醒，民眾應避免帶未滿1歲或未接種麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）的幼兒至麻疹流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；尤其1981年後出生的成人如計劃前往流行地區，出國前2至4周可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。

疾管署提醒民眾，前往麻疹流行地區前，可先至國內旅遊醫學門診評估是否需要自費接種M...
疾管署提醒民眾，前往麻疹流行地區前，可先至國內旅遊醫學門診評估是否需要自費接種MMR疫苗。 本報資料照片
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麻疹患者疫苗
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