麻疹疫情升高 北部新增三例、大人小孩都中

2019-04-30 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



麻疹疫情有上升趨勢。衛福部疾病管制署今公佈最新統計資料，新增三例麻疹病例，其中兩例為成年男女，與日前香港境外移入所引發群聚事件相關；另一例為約一歲大女嬰，感染源待釐清。

疾管署表示，目前國內麻疹累計共78例，呼籲民眾若帶幼兒至麻疹流行地區時；出發前可帶幼兒接種一劑MMR疫苗；一般民眾近期若有旅遊，出國前可先就醫諮詢，評估是否自費接種MMR疫苗。

疾管署副署長羅一鈞表示，截至目前今年國內已累計78例麻疹病例，49例為國內感染（其中34例為相關接觸者），29例為境外移入病例，感染國家包含越南及泰國各8例、菲律賓6例，以及中國大陸、日本、印尼、緬甸、香港及韓國等零星病例；以旅遊時受感染的18例最多。

而新增的三例病例中，住在北部20多歲男性及30多歲女性，均與本月初個案在某麻辣燙餐廳用餐時，有共同空間暴露有關。兩人陸續於本9日至16日發病、出疹，經就醫檢驗確診；除接受治療外，目前衛生單位並掌握兩名個案之接觸者共589人，將持續監測至5月8日。另1例則為北部約一歲大女嬰，近期無出國史，於4月6日發病，19日出疹而檢驗確診，目前感染源待釐清。

羅一鈞說，目前國際間部分國家麻疹疫情持續流行中，如菲律賓疫情正迅速上升，今年累計已逾3萬1000例，高於去年同期，近6成病例分布於馬尼拉等地區；另外，泰國疫情也上升中，今年累計破2300例；而美國疫情也持續，已有704例確診；而韓國疫情近期則略為下降。民眾若近期有出遊計劃至上述地區，可考慮自費接種MMR疫苗。