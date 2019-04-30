修法喊卡以後…環保署長：老舊環評案不修法也可解決

2019-04-30 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



環保署日前宣布「環境影響評估法」修法喊卡，環保署長張子敬今天表示，現行的法律不修法也可解決此問題。環保署已盤點通過環評卻未開發的老舊環評案件，若期限到還沒有開發，也不提環境調查報告，必要時，環保署會命令開發單位停工，減少環評爭議。

張子敬表示，老的案子有幾種情況，一個是許可後過三年仍沒有開發，就適用於環評法16條-1，開發業者可以提出環現差審議 。如果說，業主投機開發後又停下來，或是許可程序拖了10年才許可，法令又有三年緩衝，變成一個案子要拖了13年才開發都沒有人管，外界擔心的就是現行環評法的這個漏洞。

張子敬說，這個漏洞可以用現行環評法18條去處理，認為開發有影響時，環保署可以要求開發者提環境調查報告，做因應對策，必要時還可以命令停工。

他表示，現階段環保署已經在篩選敏感、重大的案件，開發後又停下來，比照這許可後三年的規定。假設為了取得開發許可花兩年時間，許可後又依法給三年期限，就適用環評法16條；這些重大的環評案，達到這期限就先通知，若再繼續動工，會用18條去要求開發業者提調查報告。

張子敬說，環保署會先告知勸導，若過了法律規定的時間才要動，就請開發單位自己先完成調查報告，省得到時候被環保署要求要求補件。若業者不理會環保署，就會依法命令業者提調查報告，若真的很惡劣就命停工，做完再來復工。他表示，所以現行法規就可以解決類似之前深澳等重大案件的爭議問題。