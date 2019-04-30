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土豪哥判決「大逆轉」 臺高院判決悖離司法正義？

治療前十字韌帶受傷 除關節鏡重建外還有其他聰明選擇

2019-04-30 13:25經濟日報 記者吳秉鍇╱即時報導

一名體育系男大生，在做系上表演，從高空翻筋斗跳下時，右膝關節扭傷，就醫發現外側半月軟骨及前十字韌帶斷裂，原本以為需接受前十字韌帶關節鏡重建手術，但經「活力得中山脊椎外科醫院」骨科醫師李佳霖精準診斷，並融入前十字韌帶受傷治療新觀念，決定進行關節鏡手術縫合半月軟骨，加上復健治療，就讓他的膝關節穩定度明顯進步，可重返他最愛的競技運動場。

李佳霖醫師指出，在為男大生進行關節鏡手術時，首先發現外側半月軟骨的後角出現破裂，在前十字韌帶股骨的附著點有部分撕裂傷，但還保留三分之二，且表面上還有微血管附著，能供應血液。所以，在清創外側半月軟骨破裂處後，隨即縫合外側半月軟骨的後角破裂處。而原本預計要做的前十字韌帶重建手術，則選擇不做。他的半月軟骨在經縫合後，加上復健治療，術後的理學檢查發現，膝關節穩定度有明顯進步。

李佳霖醫師亦受邀參加本月於成都舉辦的2019年亞太膝關節、關節鏡及運動醫學大會，會議中許多國際知名的運動醫學專家，紛紛針對前十字韌帶重建，提出革新的觀念，包括，恢復功能及讓病患回到運動場上才是治療最重要目的﹔重建後即便能讓膝關節穩定，仍須接受術前、術後的復健﹔前十字韌帶重建已被證實並不能預防日後退化性關節炎的發生。

除了專家們的建議之外，李佳霖醫師也指出，臨床上遇到有些病人會詢問說，傷到前十字韌帶，一定就得做重建手術嗎? 其實是可從觀察日常生活中膝關節有無常常扭傷或軟腳的情形來判斷；或在做好適當保護及復健之後，是否可以回到喜愛的運動競技場上而定。若膝關節的使用狀況是可被接受的，就不需要接受前十字韌帶重建手術。

另外，李佳霖醫師亦提醒，前十字韌帶斷裂後，無論是否接受手術，都必須接受復健治療，因為在十字韌帶斷裂後，韌帶負責本體感覺的機械受器其實也受傷了，所以除了基本的肌肉力量外，也要重新訓練體內的本體感覺。至於要如何練回原本的本體感覺，他指出，除了體能訓練師鍛鍊項目之外，「Huber 360多軸動態式電動平台訓練系統」已被證實可作為前十字韌帶斷裂術前及術後的復健工具，藉由平台角度變換，每次運動都能達到平衡、協調、肌耐力訓練及身體本體感覺提升。唯有透過做好復健治療，才能降低再受傷時、前十字韌帶再次斷裂的風險。

一名體育系男大生，在做系上表演，從高空翻筋斗跳下時，右膝關節扭傷，就醫發現外側半月軟骨及前十字韌帶斷裂，原本以為需接受前十字韌帶關節鏡重建手術，但經「活力得中山脊椎外科醫院」骨科醫師李佳霖精準診斷，並融入前十字韌帶受傷治療新觀念，決定進行關節鏡手術縫合半月軟骨，加上復健治療，就讓他的膝關節穩定度明顯進步，可重返他最愛的競技運動場。

李佳霖醫師指出，在為男大生進行關節鏡手術時，首先發現外側半月軟骨的後角出現破裂，在前十字韌帶股骨的附著點有部分撕裂傷，但還保留三分之二，且表面上還有微血管附著，能供應血液。

所以，在清創外側半月軟骨破裂處後，隨即縫合外側半月軟骨的後角破裂處。而原本預計要做的前十字韌帶重建手術，則選擇不做。他的半月軟骨在經縫合後，加上復健治療，術後的理學檢查發現，膝關節穩定度有明顯進步。

李佳霖醫師亦受邀參加本月於成都舉辦的2019年亞太膝關節、關節鏡及運動醫學大會，會議中許多國際知名的運動醫學專家，紛紛針對前十字韌帶重建，提出革新的觀念，包括，恢復功能及讓病患回到運動場上才是治療最重要目的﹔重建後即便能讓膝關節穩定，仍須接受術前、術後的復健﹔前十字韌帶重建已被證實並不能預防日後退化性關節炎的發生。

除了專家們的建議之外，李佳霖醫師也指出，臨床上遇到有些病人會詢問說，傷到前十字韌帶，一定就得做重建手術嗎? 其實是可從觀察日常生活中膝關節有無常常扭傷或軟腳的情形來判斷；或在做好適當保護及復健之後，是否可以回到喜愛的運動競技場上而定。若膝關節的使用狀況是可被接受的，就不需要接受前十字韌帶重建手術。

另外，李佳霖醫師亦提醒，前十字韌帶斷裂後，無論是否接受手術，都必須接受復健治療，因為在十字韌帶斷裂後，韌帶負責本體感覺的機械受器其實也受傷了，所以除了基本的肌肉力量外，也要重新訓練體內的本體感覺。

至於要如何練回原本的本體感覺，他指出，除了體能訓練師鍛鍊項目之外，「Huber 360多軸動態式電動平台訓練系統」已被證實可作為前十字韌帶斷裂術前及術後的復健工具，藉由平台角度變換，每次運動都能達到平衡、協調、肌耐力訓練及身體本體感覺提升。唯有透過做好復健治療，才能降低再受傷時、前十字韌帶再次斷裂的風險。

「活力得中山脊椎外科醫院」骨科醫師李佳霖。圖／業者提供
「活力得中山脊椎外科醫院」骨科醫師李佳霖。圖／業者提供
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