蘇花改最高排氣排煙隧道 破鏡出洞了

2019-04-30 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



公路總局蘇花公路改善工程處宣布好消息，蘇花改最高的一座排氣排煙隧道順利破鏡出洞了。

蘇花改工程處今天指出，台9線蘇花公路改善計畫最南段標案「C2標仁水隧道新建工程」，工程中的排氣排煙隧道今年4月28日開挖破鏡出洞，代表蘇花改邁向通車的最後一扇窗戶終於打開，岩壁透光與通風，迎接而來的是璀璨的曙光。

蘇花改工程處表示，仁水隧道新建工程位在花蓮縣秀林鄉，路線北起台9線167公里716公尺處附近台鐵和仁車站西側，南迄台9線171公里730公尺附近的大清水休憩區，路線長約3.5公里，仁水隧道長約2.9公里，其中南洞口因位於大清水休憩區，洞口附近因地形陡峭，並無腹地可設置洞外機房，隧道內除設置電氣及兩座排氣排煙機房外，另開挖一座全長102公尺，寬5.2公尺、高4.8公尺，仰角20度向上的排氣排煙隧道，作為隧道排氣排煙專用。

蘇花改工程處表示，排氣排煙隧道出口處高程達103公尺，距地面46公尺，也是蘇花改計畫中高程最高的一座隧道，施工前須先完成相關洞口保護工作。施工單位屏棄傳統蜘蛛人或吊車附掛作業平台的方式而改搭施工架，並於施工期間進行高風險管制，每周及地震過後對檢核確認，以免施工架倒塌影響台9線行車安全。

工程處指出，仁水隧道主隧道去年11月13日貫通，但受限於施工順序及動線，排氣排煙隧道須於最後階段方能進行開挖作業，也因此成了仁水隧道能否如期通車的要徑，如果主隧道的貫通是打開通車的大門，那排氣排煙隧道的貫通就是打開通車目標的關鍵窗戶。