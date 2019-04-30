親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
好禮樂翻母親節

土豪哥判決「大逆轉」 臺高院判決悖離司法正義？

蘇花改最高排氣排煙隧道 破鏡出洞了

2019-04-30 13:22聯合報 記者羅建旺╱即時報導

公路總局蘇花公路改善工程處宣布好消息，蘇花改最高的一座排氣排煙隧道順利破鏡出洞了。

蘇花改工程處今天指出，台9線蘇花公路改善計畫最南段標案「C2標仁水隧道新建工程」，工程中的排氣排煙隧道今年4月28日開挖破鏡出洞，代表蘇花改邁向通車的最後一扇窗戶終於打開，岩壁透光與通風，迎接而來的是璀璨的曙光。

蘇花改工程處表示，仁水隧道新建工程位在花蓮縣秀林鄉，路線北起台9線167公里716公尺處附近台鐵和仁車站西側，南迄台9線171公里730公尺附近的大清水休憩區，路線長約3.5公里，仁水隧道長約2.9公里，其中南洞口因位於大清水休憩區，洞口附近因地形陡峭，並無腹地可設置洞外機房，隧道內除設置電氣及兩座排氣排煙機房外，另開挖一座全長102公尺，寬5.2公尺、高4.8公尺，仰角20度向上的排氣排煙隧道，作為隧道排氣排煙專用。

蘇花改工程處表示，排氣排煙隧道出口處高程達103公尺，距地面46公尺，也是蘇花改計畫中高程最高的一座隧道，施工前須先完成相關洞口保護工作。施工單位屏棄傳統蜘蛛人或吊車附掛作業平台的方式而改搭施工架，並於施工期間進行高風險管制，每周及地震過後對檢核確認，以免施工架倒塌影響台9線行車安全。

工程處指出，仁水隧道主隧道去年11月13日貫通，但受限於施工順序及動線，排氣排煙隧道須於最後階段方能進行開挖作業，也因此成了仁水隧道能否如期通車的要徑，如果主隧道的貫通是打開通車的大門，那排氣排煙隧道的貫通就是打開通車目標的關鍵窗戶。

工程處指出，排氣排煙隧道因斷面小出碴不易，施工機具需設有防滑裝置，避免滑落造成工安意外，因此開挖時遠較一般隧道更加困難且耗時，期間雖也遭受崩積層抽坍的影響，施工團隊仍秉持一直以來努力不懈的精神，全力以赴，同時兼顧最好的施工品質及在安全第一的前提下，朝通車的目標大步邁進。

公路總局蘇花公路改善工程處宣布好消息，蘇花改最高的一座排氣排煙隧道順利破鏡出洞了...
公路總局蘇花公路改善工程處宣布好消息，蘇花改最高的一座排氣排煙隧道順利破鏡出洞了，洞口採穩固安全施工架搭設方式進行。圖／公路總局蘇花公路改善工程處提供
分享
公路總局蘇花公路改善工程處宣布好消息，蘇花改最高的一座排氣排煙隧道順利破鏡出洞了...
公路總局蘇花公路改善工程處宣布好消息，蘇花改最高的一座排氣排煙隧道順利破鏡出洞了。圖／公路總局蘇花公路改善工程處提供
分享

蘇花改蘇花公路工安台鐵
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

又熱又乾烤蕃薯 今年春季高溫破72年來紀錄

2019-04-30 11:52

水庫也不夠用？住戶收到烏龍帳單 水費竟逾500萬

2019-04-30 10:13

偽裝真實情緒傷害大 研究指服務業容易染上酗酒習慣

2019-04-30 13:20

國際不打小孩日 陳建仁發文：我從沒被父母打過

2019-04-30 13:45

影／網購威而鋼該硬不硬 小心傻傻吃成肝硬化

2019-04-30 13:11

長期應酬飲酒 業務員看著滿桌佳餚竟沒了味覺

2019-04-30 12:27

抗藥性結核病防治亞太模範 日美代表聲援我國參加WHA

2019-04-30 12:15

人工授孕懷雙胎 1流產1安胎順產 李茂盛：機率萬分之1

2019-04-30 12:13

影／今天高溫忍一忍 氣象局：首道梅雨鋒面明報到

2019-04-30 12:12

懷孕注意五大症狀 要警覺是肺高壓纏身

2019-04-30 12:11

普悠瑪列車主風泵檢修、教育訓練過程全在富岡基地

2019-04-30 12:09

空服員機上違規用行動電源 台灣虎航將懲處

2019-04-30 12:01

拿200元紙鈔付款老被拒？他曝8優點狂讚：大勝百元鈔

2019-04-30 12:00

普悠瑪事故後 台鐵主風泵檢修首次公開

2019-04-30 11:50

今年滯留性鋒面較早到 豪雨定量預報將比照颱風警報

2019-04-30 11:42

勞工拿到體檢報告不能只看紅字…醫師判讀很重要

2019-04-30 11:37

三支雨傘標友露安主成分不足 食藥署下架回收9.3萬瓶

2019-04-30 11:16

「政府別再講幹話」民團發動兒虐致死唯一死刑公投

2019-04-30 11:07

衝人氣！故宮南院5月首辦馬拉松賽 國休周末免費入場

2019-04-30 10:44

肉眼看不見的藍幕時刻 阿里山祕境林間螢火蟲飛舞

2019-04-30 10:41

小琉球推動不塑低碳輕旅行 半年減少3萬個廢寶特瓶

2019-04-30 10:24

水氣接近苗栗、台中、彰化沿海 氣象局：提防大雨

2019-04-30 10:17

不換關節醫助擺脫膝痛 90歲婦人繼續顧癱兒

2019-04-30 09:51

普悠瑪案台鐵發函日車 「受損權益從4.3億保證金扣抵」

2019-04-30 09:36

吳德榮：今山區午後雷雨 明鋒面來天氣轉涼

2019-04-30 07:47

彭啟明：今天更悶熱 傍晚鋒面前緣接近漸轉雨

2019-04-30 07:29

睡覺時，床頭有這6種東西 我們與「長壽」的距離越來越遠了！

2019-04-30 00:25

騎電動自行車 沒戴安全帽要開罰

2019-04-30 00:09

內用禁塑膠吸管7月上路 外帶盼1年內跟進

2019-04-30 00:09

普悠瑪、太魯閣 開放站票遭罵翻

2019-04-30 00:09

7成兒童挑食 最不愛苦瓜、青椒、茄子

2019-04-30 00:09

吃全素變暴躁 當心缺維生素B12

2019-04-29 23:27

醫院「金牌滷肉飯」教你健康吃

2019-04-29 23:26

上班族靈活度UP！專家：保健品+運動

2019-04-29 23:23

健康你我他 ／甲亢缺鈣 刷牙成大事

2019-04-29 23:05

日盯螢幕8小時 36歲老花眼！

2019-04-29 23:05

捕捉希望 看癌友「拍下生命」

2019-04-29 23:05

健康主題館／治療攝護腺癌 先看格里森分數

2019-04-29 23:05

教師法初審端出折衷方案 教師和家長團體卻都不滿意

2019-04-29 22:51
看更多

熱門文章

35歲未婚住家裡是媽寶？ 男列三缺點嗆：爛台北女生

2019-04-29 16:47

200元鈔比100元好用？ 他實測2個月發現「8大優點」

2019-04-29 17:46

影／普悠瑪賣站票被罵翻！台鐵：服務「非搭不可」的旅客

2019-04-29 15:13

睡覺時，床頭有這6種東西 我們與「長壽」的距離越來越遠了！

2019-04-30 00:25

草莓、巧克力聖代買一送一！超狂「漢堡王優惠券」套餐下殺99元

2019-04-29 20:38

水庫也不夠用？住戶收到烏龍帳單 水費竟逾500萬

2019-04-30 10:13

普悠瑪、太魯閣 開放站票遭罵翻

2019-04-30 00:09

每日星座運勢／雙魚冤家宜解不宜結 適合徹夜長談

2019-04-30 00:00

騎電動自行車 沒戴安全帽要開罰

2019-04-30 00:09

宜蘭新景點斑比山丘正夯 特色餐飲「飲廊入室」掀話題

2019-04-29 19:10

尷尬！欲提離職卻被老闆溫馨慶生 他崩潰：到底怎麼辦？

2019-04-29 21:27

塗防曬到底要不要卸妝？ 最完整卸妝4大常識全公開！

2019-04-29 14:40

搶拍「懸日」卡位戰 北市忠孝西天橋卡滿人

2019-04-29 16:59

台南華麗「散步甜點」舒芙蕾日式厚鬆餅！IG滿滿打卡這麼威

2019-04-29 16:15

上班盯電腦、下班盯手機 36歲工程師確診早發性老花眼

2019-04-29 18:12

吳德榮：今山區午後雷雨 明鋒面來天氣轉涼

2019-04-30 07:47

【媳婦心情】莫默／像我這樣的一個媳婦

2019-04-30 06:00

叼著碗的狗兒趕路去哪裡？跟蹤後竟發現超暖畫面

2019-04-30 12:15

影／健保釋出癌症免疫療法名額 醫界：比五月天的票難搶

2019-04-29 17:50

禁用塑膠吸管內用7月1日實施 外帶盼一年內跟進

2019-04-29 19:32

台灣客赴夏威夷消費力驚人 躍升全球第2

2019-04-29 18:45

勞工萬歲！愛買20項商品2天快閃破盤5折起 沙朗牛排買一送一

2019-04-30 01:26

三支雨傘標友露安主成分不足 食藥署下架回收9.3萬瓶

2019-04-30 11:16

彭啟明：今天更悶熱 傍晚鋒面前緣接近漸轉雨

2019-04-30 07:29

洪蘭 ─ 教出好孩子，陪伴是關鍵

2019-04-30 09:41

【生活點滴】古家榕／牽阿嬤的手

2019-04-30 06:00

北市懸日美景 忠孝西路天橋擠滿人潮

2019-04-29 16:33

影／「懸日」變「懸念」 民眾還得再等

2019-04-29 19:38

打開門見婆婆擺神祕「拖鞋陣法」 媳婦歪解接招

2019-04-30 12:50

教師法初審端出折衷方案 教師和家長團體卻都不滿意

2019-04-29 22:51

北市「懸日」將登場 交大呼籲勿危停賞景

2019-04-29 16:37

空服員機上違規用行動電源 台灣虎航將懲處

2019-04-30 12:01

家中驚見「會走路的壽司」？ 澳洲男po網揭真相

2019-04-29 14:30

萬隻螢火蟲飛舞好像外太空！日本5處「夢幻賞螢名所」6月登場

2019-04-25 17:35

影╱別放棄！顱外磁刺激術 讓中風癱瘓的他們動起來了

2019-04-29 17:26

台北人早餐最常愛這三種 衛生局：強制業者食材登錄

2019-04-29 14:22

今年滯留性鋒面較早到 豪雨定量預報將比照颱風警報

2019-04-30 11:42

【生活的風景】小蘇／四月流蘇花開

2019-04-30 06:00

小琉球推動不塑低碳輕旅行 半年減少3萬個廢寶特瓶

2019-04-30 10:24

求職？求人？ 現在年輕應徵者常放雇主鴿子

2019-04-29 15:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top