民宿PO圖稱周杰倫入住 網友酸「長壞了」

2019-04-30 15:38 香港01 記者夏洛特／報導



馬來西亞馬六甲的一間民宿，在其臉書粉絲專頁PO圖，稱「周杰倫也選擇入住」，不過圖中之人並非真的周董。圖擷自／馬六甲《緣•民宿》 分享 facebook 有人天生一副「明星」臉，亦有人天生一副「很像某明星」的臉，但兩者的待遇卻是天壤之別！近日馬來西亞馬六甲的一間民宿，在其臉書粉絲專頁PO圖，稱「周杰倫也選擇入住」、「是來馬六甲旅遊最佳選擇的民宿最好的見證」。不過圖中之人並非真的周董，只是一個鬍子、髮型及眼神都相似周董的「高仿版周杰倫」。雖然貼文內容很快就被刪去「周杰倫也入住」等字句，但網友依然湧入留言，狂嘲圖中人是「中幅射」、「這臉是糾結倫吧？」，並點名民宿老闆「做生意要老實一點」。

馬六甲《緣•民宿》上周五（26日）於臉書粉絲專頁上傳3張圖片，指「周杰倫也選擇入住馬六甲《緣•民宿》啦，這就是來馬六甲旅遊最佳選擇的民宿也是《緣•民宿》最好的見證，謝謝您對《緣•民宿》信任與支持」，只是圖中所謂的「周杰倫」，是一名身穿黑衣及留有鬍子的男子，雖然髮型及眼神與正版周董些微相似，但身型較肥。

貼文隨即被廣為熱傳，不少網友嘲笑認為這個人一點也不像周董，表示「你看那張臉，這位是"糾結倫"吧？」、「大家喜歡長得壞壞的周杰倫，不是喜歡長壞的周杰倫」。亦有網友提醒民宿老闆，指他提及周杰倫的名字，恐涉及肖像侵權「經紀公司絕對有權利對你進行法律訴訟」。

如今貼文內容已被更改，大幅刪去有關周杰倫的字眼，不過仍停止不了網友的嘲諷，更有人搬出被戲稱為「暗黑周董」的日本AV男優東尼大木的照片比較，表示「你是這位AV男優吧？不要以為你用了生髮水、失戀了、變滄桑了、人老了、又胖了，我就認不出你來」。

馬來西亞馬六甲的一間民宿，在其臉書粉絲專頁PO圖，稱「周杰倫也選擇入住」，不過圖中之人並非真的周董。圖擷自／馬六甲《緣•民宿》 分享 facebook

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