影／網購威而鋼該硬不硬 小心傻傻吃成肝硬化

2019-04-30 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



網購已成了民眾主要購物途徑，但很多人都往往被華麗的廣告吸引後，買到不如預期的商品或者被騙，輕則嘔聲不已，重則危害自己健康。依彰化縣衛生局去年針對網購產品及廣告監控結果，查獲的違規食品、藥物及化妝品１７１５件中，有７成來自拍賣平台，其中網購違規食品有８成廣告不實、５成廣告不實。

彰化縣生局食品衛生科長林毓芬說，是針對拍賣平台、購物網、公司官網、臉書團購社團、直播等販賣的產品及廣告監控，發現查獲的１７１５件違規產品中，食品違規占８成，其中再有８成是廣告不實、５成食品存有健康危害風險，並有超過３成違規食品同時有廣告不實且有品質、安全性疑慮，另有３０多件詐騙案件。

林毓芬指出，違規食品廣告中，有７成是膠囊錠狀食品，違規辭句以「美白護膚、減肥瘦身」最多，占了６成，業者多以名人、網紅代言、素人使用前後對 照圖，或假的消費者分享親身經驗等來吸引民眾購買。

在存有健康危害風險的食品中，超過9成產品為國外未合法輸入的食品及食品添加物，這些產品未經食品藥物管理署邊境報驗、書審、抽驗等正常查驗程序，也無任何中文標示，產品來源、成分及安全性恐有健康危害疑慮。

另稽查發現，有宣稱壯陽食品，主打「保健品，沒有副作用、100% healthy food for men」，卻經本局抽驗檢出Tadalafil(犀利士)、Sildenafil(威而鋼)等西藥成分，其他違規尚有維生素含量超過食品限量(屬藥品管理)標準、含有不可供作食品的中藥成分、或販賣非傳統性食品原料安全性不明等。

林毓芬說， 犀利士、 威爾鋼必須由醫師開處方箋，如果食品含有其中的成分，往往會讓民眾誤為健康食品，毫無節制，損害人體健康。

彰化縣衛生局為全面掃蕩網路不法食品，守護民眾健康，從今年組成食藥網路通訊稽查小組外，彰化縣政府消防官簡金晃也提醒民眾網購食品要謹慎下訂，應向有食品登錄字號的業者，購買具完整中文標示的食品才有保障，切勿相信涉及醫療效能及誇張廣告，且取貨當下要檢查產品(品質、外觀、有效日期)，並保留交易紀錄，倘有消費糾紛可直撥1950，或上165全民防騙網查詢相關資料。