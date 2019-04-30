長期應酬飲酒 業務員看著滿桌佳餚竟沒了味覺

2019-04-30 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名45歲的保險公司業務員，因工作關係幾乎天天應酬，最近和客戶聚餐時，望著滿桌佳餚，卻因味覺失靈，食之無味，赴醫檢查發現是因飲酒過量，造成體內維生素A、B12、鋅和葉酸含量不足，造成味覺異常，經戒酒並補充營養素後，才終於再次嚐到食物的美味，也不敢放肆飲酒了。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部醫師鄒永恩指出，患者因長期大量飲酒，會大量消耗或抑制維生素生成，導致體內維生素A、維生素B12、葉酸及鋅的含量不足，進而造成味覺障礙，此類的患者主述多為「沒吃東西，卻覺口中有苦味或鹹味」或是因味道敏銳度降低，必須在食物中加入大量調味料，反而增加心血管疾病、癌症等風險。

他說，當食物進入口腔後，食物中的化學分子會與口腔黏膜表面的味蕾結合，並由上皮細胞經人體的第7、9、10對腦神經傳遞到大腦皮質產生味覺，當此路徑途中出現問題，就會造成味覺異常與障礙，而味覺障礙除了影響進食的樂趣，也可能因無法辨識食物的新鮮度，增加食物中毒的風險，嚴重時更可能出現失智症、憂鬱症等併發症。

鄒永恩說，造成味覺異常的原因相當多，包括老化、口腔衛生不良、系統性疾病（如糖尿病、乾燥症、肝硬化、長期胃食道逆流、阿茲海默症等）、藥物（如化療藥物、抗組織胺、部分抗生素、高血壓用藥）、神經受損、接受放射線治療及化學治療、營養素缺乏、上呼吸道感染和荷爾蒙改變等，因此一旦發現狀況，建議須由專業醫師診斷，才能對症下藥。