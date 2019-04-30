抗藥性結核病防治亞太模範 日美代表聲援我國參加WHA

2019-04-30 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



即將進入5月，台灣仍未取得世界衛生大會（WHA）入場門票，各國聲援力未減。美國前衛生部長普萊斯（Tom Price）、美國在台協會及日本台灣交流協會今出席衛福部疾管署舉辦的「抗藥性結核病計畫管理國際研習營」，紛紛讚許台灣在降低結核病發生率的經驗與成績，可作為全球公衛參考依據，再次聲援台灣有權力參與WHA。

第六屆「抗藥性結核病計畫管理國際研習營」今上午登場，邀集亞洲國家結核病計畫負責人與實驗室主管，就抗藥性結核病管理進行相關訓練課程，這次更是日本首次派員來台經驗分享。出席貴賓除普萊斯外，還包括副總統陳建仁、衛生福利部部長陳時中、外交部政務次長謝武樵、美國在台協會台北辦事處處長酈英傑、日本台灣交流協會台北事務所副代表西海茂洋。

我國去年9180例確診結核病個案中，120名為抗藥性結核病，陳時中表示，新個案發現為抗藥性結核病發生率僅1％，低於全球5.5％發生率。另多重抗藥性結核病治療時程是一般結核病的3倍，需耗時1年半至2年。對此2007年起成立多重抗藥性結核病團隊，使我國多重抗藥性結核病治療成功率提高至80%以上，比全球55％治癒率更亮眼。

陳時中說，以我國抗藥性結核病防治成績單，台灣防範傳染病的方式對他國而言具可學習性，同時也希望能有更多機會與國際衛生當局有更進一步的交流機會，也因為如此才能取得日本及美國的聲援，重申讓台灣參與今年WHA的重要性。

面對我國抗藥性結核病防治的好成績，酈英傑於致詞中大力讚許，更提及台灣已展現願意透過分享自身經驗，協助解決全球問題的決心；美國與其他國家了解這一點，將持續要求世衛組織把全球衛生置於政治之上，讓台灣再次參加世界衛生大會。

疾管署副署長羅一鈞表示，我國抗藥性結核病防治成績主要歸功於三點，首先是具備快速且正確檢驗病毒的實驗室。過去國內實驗室皆須長達3個月的時間檢驗，這段期間個案會因沒有被驗出感染型別為抗藥性結核病，醫療端給予的藥物可能無效，延誤治療，增加傳播風險，隨技術發展，目前只需1周就可驗出。