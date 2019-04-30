人工授孕懷雙胎 1流產1安胎順產 李茂盛：機率萬分之1

2019-04-30 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



32歲的陳姓婦人結婚4年一直沒懷孕，去年嘗試人工授孕，第1次就成功懷上雙胞胎，但在孕期16周6天時早產流掉一個，立刻住院進行另1胎的安胎，隔了10周餘終成功保住另一個早產胎兒。因為機率在台灣只有萬分之一不到，茂盛醫院院長李茂盛上午特別致贈紅包1萬元做為女嬰的教育基金，希望這個得來不易女嬰能健健康康地長大。

陳婦昨抱著小孩說，從得知懷孕的高興，到失去1子的沮喪，再咬緊牙等待另1胎的誕生，過程讓她嘗盡苦頭，但終於等到小孩生了下來，看到女嬰這麼漂亮，感覺一切都值得了；而且因為已很滿足，不會再想生了。

陳婦是去年初求診，院長李茂盛診察發現，陳婦丈夫的精蟲活動力不佳、形態不好、穿透力數值只有18%，與正常者要在80%以上相差很多，而且在同房測試之後才知丈夫精子跟她的子宮頸還有排斥，且精子與卵子的結合能力也不好，所以很難自然懷孕。

因此，李茂盛建議陳婦夫妻施做試管療程及精蟲顯微注射技術，並在四月中先對陳婦採出的11個卵，做出6個囊胚，五月時將其中2個冷凍囊胚植入子宮。整個療程順利，陳婦馬上就懷孕，而且2個胚胎都順利著床，可以產下雙胞胎。另剩下的4個冷凍囊胚可以留待未來想再懷孕時使用。

陳婦孕期近17週時，因破水而緊急回院安胎，婦產科主任廖敬慈看到破水的胎兒腳已露出陰道，當機立斷手術，將流出的胎兒臍帶剪斷且消毒後，再將臍帶塞回陳小姐的陰道，希望能保住剩下的另一個胎兒，並要她住院安胎。

廖敬慈說，所幸陳婦懷的是異卵雙胞胎，兩胎各有胎盤、臍帶，等安胎至27周又4天時，因為破水，經剖腹產手術，順利生下1名女嬰；體重只有1120公克，但出生時哭聲宏量，產程也一切平安。