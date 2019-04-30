影／日支沒比同業少？ 工會反駁：未算飛行加給

2019-04-30 12:11 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林俊良 ╱即時報導



桃園市空服員職業工會上午舉行記者會，宣布發動長榮航空空服員罷工的時程。

針對桃園勞動局與調解委員會指派的會計師查核長榮航空換算的實質日支費，表示並沒有比同業少。桃園市空服員職業工會今在長榮空服員罷工規畫記者會上回應，整體數據有偏誤，報告並未計算飛行加給，明顯不足採信。