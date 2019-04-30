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懷孕注意五大症狀 要警覺是肺高壓纏身

2019-04-30 12:11聯合報 記者羅真╱即時報導

世界肺高壓日將屆，這個號稱「心臟癌症」的疾病盛行率不算高，醫界推估全台約千人罹病，不過一旦確診，若未經好的治療，存活期約僅三年，懷孕患者的生產死亡風險更高達四成。中華民國心臟基金會今舉行衛教記者會提醒，若出現喘、咳、血、腫、暈等五大症狀，就要警覺可能罹患肺高壓，並立即就醫接受檢查。

日前一名30歲的懷孕女性，孕期間經常感到疲累、氣喘吁吁，卻誤以為是孕期正常現象，懷孕已32周才就醫確診為肺高壓，醫師驚呼過晚確診。中華民國心臟基金會董事、高雄榮總重症醫學部部主任黃偉春說，10名懷孕的肺高壓患者，高達4名會在生產前後死亡；即使順利生子，10個新生兒也約有2個會死亡，「一般建議，肺高壓的病人不要懷孕」。

肺高壓是什麼？黃偉春說，肺高壓是指肺部血管壓力上升、宣洩到右心，使得右心壓力升高，右心必須更努力收縮才能將血液送出，長期下來將導致右心擴大，出現喘氣、咳嗽、咳血、肢體末端腫脹、暈眩等典型症狀，嚴重可能導致心臟衰竭與死亡。

肺部血管壓力上升可能是原發性的，也就是發生原因不明，常見於40-50歲女性；次發性肺高壓則由其他疾病引起，像是先天性心臟病、血管中有血栓塞住、愛滋病、肝硬化、或是紅斑性狼瘡、硬皮症等自體免疫疾病。

女性懷孕期間會增加10公斤不等的體重，改變體內水分與壓力，也會因為要供血給孩子而加重心臟負荷，因此易誘發肺高壓，而生產前後最具生命危險。

麻煩的是，肺高壓早期不易察覺，也不像一般高血壓可自行監測血壓及早因應。黃偉春說，心臟可概分為左心與右心，常聽到的高血壓是指左心的血壓壓力升高，由於這股壓力會由左心傳遞至全身，因此動脈所經之處都可藉由血壓計測得血壓數值。肺動脈的壓力則無法藉由血壓計測得，須由心臟超音波進行篩檢，再以右側心導管檢查確診。

要及早發現肺高壓，只能提高警覺。黃偉春說，一旦出現喘、咳、血、腫、暈等五大症狀，就要立即至心臟科、胸腔科或肺高壓特別門診作進一步詳細檢查；先天性心臟病患者應每年定期至心臟科追蹤檢查；自體免疫疾病患者與其他高危險群須與主治醫師有好的溝通，一方現有疑似症狀盡速轉診進行評估。

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