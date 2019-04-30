普悠瑪列車主風泵檢修、教育訓練過程全在富岡基地

2019-04-30 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



臺鐵局今天上午開放普悠瑪列車主風泵檢修過程，說明TEMU2000型為2012年由日本製造的傾斜式電聯車，2013年2月起投入營運，目前線上運用有18編組，自2018年5月起，陸續發生多起主風泵油溫過熱保護裝置啟動停機事件。臺鐵局痛定思痛，為防止再發生故障事件再，積極辦理各項攸關安全重要組件檢修教育訓練，以徹底改善此一環節。

今天上午在桃園臺鐵富岡基地，進一步開放媒體採訪主風泵檢修拆解、組裝教育訓練過程，各車輛所屬保養單位41位檢修人員參訓，提升各段檢修人員主風泵檢修技能。現場由專業資深技術領班鄭鴻源進行現場實務分解組裝教學，鄭在臺北機廠任職時，被派至日本原廠接受完整訓練。

普悠瑪去年10月21日出軌造成18人死亡、279人輕重傷，半年多後，臺鐵局決定向普悠瑪製造商日車公司，追究列車自動防護系統（ATP）未確實連線無法遠端監視，與主風泵維修手冊缺失，主張扣除保固保證金索賠。臺鐵表示今天下午會發新聞稿說明細節。

臺鐵上午開放普悠瑪列車主風泵檢修過程，並提供聞小詞典說明：

電聯車TEMU2000型普悠瑪號主風泵主要元件說明

（一）主風泵（Screw Type Air Compressor）：又稱為空氣壓縮機，由壓縮機本體、電動機、鼓風機、油冷卻器散熱鰭片、除濕器(中空絲膜)、油分離過濾器、水分離過濾器等組件構成，所製造的壓縮空氣提供全車軔機（煞車）、空氣彈簧（傾斜裝置）、汽笛等所需的空氣源。

（二）油冷卻器散熱鰭片（涼油器，After Cooler & Oil Cooler Assembly）： 油冷卻器及空冷式除濕機組成，功能為冷卻潤滑油溫度及降低壓縮空氣溫度。

（三）油分離過濾器（Cp Oil Separation Element）：過濾壓縮空氣中的油氣裝置。

（四）水分離過濾器（Filter Element）：過濾壓縮空氣中之水氣裝置。