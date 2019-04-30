普悠瑪列車主風泵檢修、教育訓練過程全在富岡基地
臺鐵局今天上午開放普悠瑪列車主風泵檢修過程，說明TEMU2000型為2012年由日本製造的傾斜式電聯車，2013年2月起投入營運，目前線上運用有18編組，自2018年5月起，陸續發生多起主風泵油溫過熱保護裝置啟動停機事件。臺鐵局痛定思痛，為防止再發生故障事件再，積極辦理各項攸關安全重要組件檢修教育訓練，以徹底改善此一環節。
今天上午在桃園臺鐵富岡基地，進一步開放媒體採訪主風泵檢修拆解、組裝教育訓練過程，各車輛所屬保養單位41位檢修人員參訓，提升各段檢修人員主風泵檢修技能。現場由專業資深技術領班鄭鴻源進行現場實務分解組裝教學，鄭在臺北機廠任職時，被派至日本原廠接受完整訓練。
普悠瑪去年10月21日出軌造成18人死亡、279人輕重傷，半年多後，臺鐵局決定向普悠瑪製造商日車公司，追究列車自動防護系統（ATP）未確實連線無法遠端監視，與主風泵維修手冊缺失，主張扣除保固保證金索賠。臺鐵表示今天下午會發新聞稿說明細節。
臺鐵上午開放普悠瑪列車主風泵檢修過程，並提供聞小詞典說明：
電聯車TEMU2000型普悠瑪號主風泵主要元件說明
（一）主風泵（Screw Type Air Compressor）：又稱為空氣壓縮機，由壓縮機本體、電動機、鼓風機、油冷卻器散熱鰭片、除濕器(中空絲膜)、油分離過濾器、水分離過濾器等組件構成，所製造的壓縮空氣提供全車軔機（煞車）、空氣彈簧（傾斜裝置）、汽笛等所需的空氣源。
（二）油冷卻器散熱鰭片（涼油器，After Cooler & Oil Cooler Assembly）： 油冷卻器及空冷式除濕機組成，功能為冷卻潤滑油溫度及降低壓縮空氣溫度。
（三）油分離過濾器（Cp Oil Separation Element）：過濾壓縮空氣中的油氣裝置。
（四）水分離過濾器（Filter Element）：過濾壓縮空氣中之水氣裝置。
（五）中空絲膜（Dehumidifier Assembly）：為除濕器之除溼元件，壓縮空氣由中空絲膜的內徑進入、利用膜的滲透壓作用將壓縮空氣中的水份（水蒸氣）由中空外部排出達成除濕作用。
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