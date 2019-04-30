空服員機上違規用行動電源 台灣虎航將懲處

2019-04-30 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



有旅客對媒體爆料，搭乘台灣虎航時發現空服員在機內違規使用行動電源，根本罔顧飛安。台虎今天證實，確實有違規情形，將進行懲處。

台虎說明，4月26日接獲相關訊息後，隨即啟動內部調查，經調查，確有違規情事，將會依照行政規範進行內部懲處。