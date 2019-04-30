又熱又乾烤蕃薯 今年春季高溫破72年來紀錄

2019-04-30 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



氣象局新措施。記者何定照/攝影 分享 facebook

中央氣象局今指出，今年春季2至4月台灣平均氣溫明顯偏暖，創下從1947年有完整紀錄以來最暖的春季；春雨方面，新竹以南地區雨量以接近正常為主，其餘地區大致偏少。

氣象預報中心主任呂國臣表示，今年2、3月台灣都屬極端高溫，從2月到4月平均高溫為22.23度，創歷史新高，氣象局全台15站至今也創高溫紀錄。

他說，這加上全球暖化的關係，去年至今已沒出現寒流。另外，春季雨量也偏少，2月除了恆春都少雨，4月除西半部也少雨。 氣象預報中心主任呂國臣。記者何定照／攝影 分享 facebook

【中央社／報導】

中央氣象局今天表示，今年春天平均氣溫明顯偏暖，是有觀測紀錄以來最熱的春天，而今年梅雨季預估總雨量接近正常的機率較大，且有集中降雨的趨勢，氣溫則是偏暖。

中央氣象局今天舉行「108年梅雨期展望」記者會，氣象預報中心主任呂國臣說，預測今年梅雨季（5月到6月）總雨量接近正常的機率較大，氣溫則是偏暖。

呂國臣表示，根據觀察，今年春季（2到4月）台灣平均氣溫明顯偏暖，創下有完整記錄以來最暖的春季，也是民國36年以來最熱的春天。今年春雨則預估，新竹以南地區雨量接近正常，其餘地區大致偏少。

根據檢視氣象局及各國數值模式的預報，呂國臣說，預測台灣今年梅雨季雨量正常，各地平均氣溫偏暖機率最大，且根據過去雨量資料顯示，北部通常在5月上旬進入梅雨期，中南部則普遍在5月中、下旬開始。

呂國臣分析，目前在孟加拉灣有熱帶氣旋在發展，這個熱帶氣旋對於東亞季風建立有貢獻，估計東亞季風增強後，將會影響台灣地區，容易有強降雨產生，但仍須後續觀察。

呂國臣指出，預估西南季風將會提早到5月上旬就會影響台灣，因此典型的梅雨鋒面也會比較早出現。

由於近年來降雨趨勢有集中、降雨強度更強的現象，呂國臣說，為了讓民眾可以更掌握大規模且連續型的豪雨訊息，氣象局將仿照颱風警報期間，發布各縣市未來24小時、3日累積雨量，也新增未來6小時內3小時定量降水預報圖。

此外，呂國臣說，定量降水預報圖及縣市雨量也將會每3小時滾動更新一次。