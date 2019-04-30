今年滯留性鋒面較早到 豪雨定量預報將比照颱風警報

2019-04-30 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



明天5月1日進入梅雨季，氣象預報中心主任呂國臣表示，預估今年滯留性梅雨鋒面會來得比較早，大約是5月上旬來臨。不過梅雨季早晚和雨量大小無關，預估今年5至6月梅雨季總雨量以接近正常的機率較大，氣溫則偏暖，但仍要注意可能發生劇烈對流性的天氣。

氣象局也表示，從今年汛期、也就是明天梅雨季開始，豪雨定量預報將首度比照颱風警報，只要是較大規模或較劇烈豪雨，都比照颱風警報，發布各縣市未來24小時及未來三天總累積雨量預報，並新增未來六小時內每三小時的定量降水預報圖，每三小時就滾動更新，另會早中晚都開記者會，讓各縣市政府和民眾都能做好防範

氣象局統計5、6月梅雨季之日雨量資料顯示，北部通常於5月上旬開始進入雨期，中南部則普遍在5月中、下旬開始。呂國臣表示，明天第一道梅雨鋒面進入後，雖會下雨，但這道鋒面比較屬於移動性，並非典型性的梅雨滯留性鋒面，真正會造成較大影響的滯留性鋒面，預估會在5月上旬發生。

他說，梅雨季都是在5、6月發生，梅雨形成則主要一方面受北方的梅雨鋒面下來，另一方面是西南季風從南邊上來。過去西南季風上來時間到台灣的時間，平均來看大概是在5月中旬到下旬左右；今年西南季風建立目前看來則較早，影響到梅雨提早，不過這在過去也發生五、六次。

呂國臣指出，整體說來，今年梅雨估計降雨狀況正常，但容易伴隨有短時強降雨，也可能比較會產生梅雨鋒面滯留情況。溫度方面可能偏高。氣象局表示，這都是檢視氣象局及各國數值模式的預報，雖然南海至菲律賓海的雨量預測可能偏少，但台灣及華南附近仍有較多的水氣，研判台灣各地梅雨季總雨量以正常的機率較大

根據氣象局歷年統計，全台梅雨最多是2012年，最少年是1980年，梅雨來最晚則是去年。