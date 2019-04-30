勞工拿到體檢報告不能只看紅字…醫師判讀很重要

2019-04-30 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



明天就是勞動節，全國數百萬勞工知道自己的健康狀況嗎？一名35歲、身材健壯的年輕廚師，因職業關係需常試吃，飲食偏油膩又不運動，員工健檢時竟抽出一管「乳糜血」，發現三酸甘油脂高達1600，超過一般正常值150的10倍，所幸及時轉診至台大治療，目前已獲控制。

家醫科醫師呼籲，民眾應慎選健檢醫療院所，因檢驗僅有數據，民眾無法完全得知身體狀況，檢驗報告應由醫師判讀，並參考個人與家族病史等做綜合判斷，才是真健檢。

收治該患者的和眾綜合診所醫療長林詩宗表示，民眾若平時飲食太油膩、膳食纖維攝取較少者，抽血時較容易出現乳糜血的狀況。乳糜血為血液中出現一層奶油狀且紅白相間模樣，易造成人體血管阻塞、心血管疾病上升，罹患慢性病機率也提高；而這名廚師年紀輕輕，就出現乳糜血，顯示平常吃得太油膩。

林詩宗也收治一名30歲的白領工程師，因工作繁重常加班，成為爆肝族，但自認年輕體壯，下班後回家還看電視、滑手機，長期熬夜晚睡；今年因企業員工健檢來到診所檢查，才發現肝指數飆到400多，超出正常值10多倍，讓他擔心是否會「爆肝」猝死。所幸經藥物控制加上作息改善，目前肝指數已逐漸下降。

林詩宗說，上述兩案例可說明健檢和單純檢驗的不同，即便公司有提供勞工健檢，但檢驗只有數據。目前健檢出現的亂象為，部分醫療院所並無後續說明，而民眾對健檢各項指數並不了解，讓自己持續存在高風險中。如檢驗報告中有紅字不一定有事， 沒有紅字也不代表無事，必需由醫師親自判讀，並且參考個人病史、家族病史及病人的理學檢查等，才能做成綜合判斷。