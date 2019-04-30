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「政府別再講幹話」民團發動兒虐致死唯一死刑公投

2019-04-30 11:07聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

近年兒虐問題頻傳，台北市文明人權服務協會指政府對於虐童刑責的態度怠惰，將發動「兒虐致死，應處死刑或無期徒刑並不得假釋」的公投案，目前已有超越500人連署，他們指大人凌虐小孩就是蓄意傷人，籲政府別再講幹話。

文明人權服務協會及檢察官劉承武共同舉辦「生命無價，永不回復」公聽會。文明人權服務協會理事長張凱鈞表示，長期以來，兒虐案件頻傳，但政府行政部門卻只說虐童刑責有考慮提高，但立法院卻未尋求到任何共識，批「政府怠惰」。兒虐「黑數」問題多，鄰居見狀不通報，呼籲政府增加「吹哨者條款」，鼓勵鄰居通報兒虐家暴可領取善心獎金，並擴增社工人數。

兒童權益促進協會理事長王薇君說，把一個孩子抓起來重摔，本來就是「殺人不確定故意」，可是我國司法對於兒少生命權的態度消極，中央政府的態度是「消費」。她表示，2020年總統大選，希望有總統候選人願意捍衛兒少權，且正面表態，不要再像現在政治人物只想搏版面，之後就沒有後續。

「台灣欠缺超越藍綠的精神。」劉承武表示，台灣的兒虐比例是世界前三名，因為行政院下沒有設兒少虐待疏忽委員會，或是被害人生命維護委員會。台灣的跨部會組織都是跟經濟發展有關，卻沒有跟兒少相關的跨部會組織，這是錯誤的思維。

衛福部代表表示，六歲以下的孩子受虐不易被發現，需有更主動的機制。衛福部會透過相關篩選機制，針對六歲以下需要主動介入的孩子給予關懷，瞭解孩子受照顧的狀況，即早預防不幸事件發生。分析原因包括：父母缺乏親職教育知能、家長本身有心理健康問題等。

至於酒駕問題，張凱鈞說，酒駕行為本就屬於「明知故意的惡意犯罪行為」，但現今司法官對酒駕肇事致人於死的判刑顯然太輕，不足以嚇阻酒駕犯罪行為發生。主張防制酒駕專法明確嚴格標準，不再浮濫的宣判減刑或緩刑，另也可考慮仿效菸害防制法，收取「酒品健康捐」，將其費用用於酒駕危害的宣導預防。

反酒駕聯盟發起人李載忠說，現行制度縱容酒駕犯成累犯，目前對於酒駕者的處置，往往只是開罰單，而對以肇事致人重傷或致死的現行犯，更多僅裁定數萬元就予以交保，「不痛不癢」。主張酒駕一經查獲，應人車扣留三日，關押有助於犯行者清醒後沈澱心情，思考自己所犯錯誤深刻反省。

李載忠說，法務部統計，國內酒駕致人重傷應判一至七年，近五年138人中僅3人遭判刑三年以上。致人死亡應判三至十年，但593人中遭判七年以上僅九人，顯示法官仍多輕判。主張法官落實刑期判刑，犯行重大者提高刑期；刑法上定義的酒駕累犯，不應當只限於「酒駕肇事累犯」，而應概指酒測值超標的累犯。公訴檢察官應主動協助受害家屬對酒駕致人重傷與死亡的肇事者聲請民事假扣押。

文明人權服務協會及台北地檢署檢察官劉承武共同舉辦「生命無價，永不回復」公聽會。記...
文明人權服務協會及台北地檢署檢察官劉承武共同舉辦「生命無價，永不回復」公聽會。記者馮靖惠／攝影
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