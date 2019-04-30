「政府別再講幹話」民團發動兒虐致死唯一死刑公投

2019-04-30 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



近年兒虐問題頻傳，台北市文明人權服務協會指政府對於虐童刑責的態度怠惰，將發動「兒虐致死，應處死刑或無期徒刑並不得假釋」的公投案，目前已有超越500人連署，他們指大人凌虐小孩就是蓄意傷人，籲政府別再講幹話。

文明人權服務協會及檢察官劉承武共同舉辦「生命無價，永不回復」公聽會。文明人權服務協會理事長張凱鈞表示，長期以來，兒虐案件頻傳，但政府行政部門卻只說虐童刑責有考慮提高，但立法院卻未尋求到任何共識，批「政府怠惰」。兒虐「黑數」問題多，鄰居見狀不通報，呼籲政府增加「吹哨者條款」，鼓勵鄰居通報兒虐家暴可領取善心獎金，並擴增社工人數。

兒童權益促進協會理事長王薇君說，把一個孩子抓起來重摔，本來就是「殺人不確定故意」，可是我國司法對於兒少生命權的態度消極，中央政府的態度是「消費」。她表示，2020年總統大選，希望有總統候選人願意捍衛兒少權，且正面表態，不要再像現在政治人物只想搏版面，之後就沒有後續。

「台灣欠缺超越藍綠的精神。」劉承武表示，台灣的兒虐比例是世界前三名，因為行政院下沒有設兒少虐待疏忽委員會，或是被害人生命維護委員會。台灣的跨部會組織都是跟經濟發展有關，卻沒有跟兒少相關的跨部會組織，這是錯誤的思維。

衛福部代表表示，六歲以下的孩子受虐不易被發現，需有更主動的機制。衛福部會透過相關篩選機制，針對六歲以下需要主動介入的孩子給予關懷，瞭解孩子受照顧的狀況，即早預防不幸事件發生。分析原因包括：父母缺乏親職教育知能、家長本身有心理健康問題等。

至於酒駕問題，張凱鈞說，酒駕行為本就屬於「明知故意的惡意犯罪行為」，但現今司法官對酒駕肇事致人於死的判刑顯然太輕，不足以嚇阻酒駕犯罪行為發生。主張防制酒駕專法明確嚴格標準，不再浮濫的宣判減刑或緩刑，另也可考慮仿效菸害防制法，收取「酒品健康捐」，將其費用用於酒駕危害的宣導預防。

反酒駕聯盟發起人李載忠說，現行制度縱容酒駕犯成累犯，目前對於酒駕者的處置，往往只是開罰單，而對以肇事致人重傷或致死的現行犯，更多僅裁定數萬元就予以交保，「不痛不癢」。主張酒駕一經查獲，應人車扣留三日，關押有助於犯行者清醒後沈澱心情，思考自己所犯錯誤深刻反省。