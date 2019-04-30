衝人氣！故宮南院5月首辦馬拉松賽 國休周末免費入場

2019-04-30 10:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



故宮博物院新院長吳密察上任，積極推動「故宮友善化」，嘉義縣故宮南院衝人氣，規劃明天起遊南院精彩一整月活動，5月起國定假日及例假日延長至傍晚6點閉館；另明天五一勞動節、5月18日國際博物館日等國定假日及周末六、日開放免費參觀，規畫深度導覽、手作體驗及表演講座及音樂星空馬拉松等活動，提供多元文化饗宴。

故宮南院說，「518世界博物館日」結合園區特色景觀，與台灣路跑賽會服務協會合辦「2019故宮南院音樂星空馬拉松」，這是全台首度以博物館為主題賽事，5月18日下午3點起分樂活、挑戰、半馬及全馬等四組進行， 3200個名額額滿，跑南院一圈2.8公里 全馬跑15圈，歡迎大家來南院看展覽為選手加油。

農曆4月初八浴佛節，相傳佛陀在母親摩耶夫人返回娘家途中誕生，一出生便一手指天一手指地，行走七步，步步生蓮，兩位龍王從天上吐水為其沐浴，此為佛誕日也是浴佛節由來。故宮南院佛教展廳陳列多尊「誕生佛」造像，為搭配此佛教界盛事設計「一躍成佛-彈跳誕生佛立體紙雕」，5月中旬起憑門票免費兌換，邀民眾從摺紙體會親恩及佛教藝術之美。

母親節周末11日安排「慈母手中線-亞洲織品文化導覽及刺繡創作」，邀請織繡達人深度解說及製作刺繡項墜；19日「茶文化及音樂創意茶席體驗」，觀眾在茶人專家導覽國寶茶器後，參加一場開發五感六覺的音樂茶席。