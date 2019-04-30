小琉球推動不塑低碳輕旅行 半年減少3萬個廢寶特瓶

2019-04-30 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



環保署長張子敬租借環保杯裝水。記者彭宣雅／攝影 分享 facebook

小琉球這幾年推廣生態旅遊，鼓勵遊客到小琉球玩都能夠帶環保杯、使用島上的飲水機，並選擇投宿環保旅店，在旅行的過程中落實環保行動。飲水機啟用半年，至少減少使用了3萬個寶特瓶。

環保署與屏東縣政府今天舉行「不塑低碳輕旅行」記者會。環保署長張子敬表示，遊客到小琉球能近距離與海龜共遊，但希望大家也能愛護這環境，來玩自己帶水杯、環保杯。若忘了帶也沒有關係，這裡可以租借，小琉球也有環保旅館，不提供一次性的盥洗用具，希望遊客來親近大自然也愛護環境。他對小琉球的各項環保措施感到驚艷。

環保署表示，小琉球近年吸引約100萬的觀光人潮，但遊客多垃圾也多，最大衝擊就是塑膠類垃圾大幅增加。環保署與屏東縣政府合作推動「無塑低碳島示範計畫」，已於島上的觀光港、風景區、公船候船室及安檢所等地，完成9處10台飲水機設置，並建立飲水地圖。

環保署與琉球鄉公所為鼓勵民眾多加利用飲水機，自即日起，利用手機掃描飲水地圖QR Code，並至現場操作飲水機台；每使用1台，就能獲得綠點300點，最多可獲得3000點。根據統計，島上飲水機啟用約半年的時間，以每瓶600毫升的瓶裝水計算，已減少產生3萬瓶以上的廢寶特瓶，以每個瓶裝水可減少150克的碳足跡計算，累計減碳4500公斤。

沒帶環保杯也沒關係，環保署表示，無塑低碳島計畫啟動後，結合當地商家及民眾，遊客可以租借環保杯。今年2月這種租借方式在小琉球上線，目前有冰壩杯及咖啡杯可供選擇，島上共有19家飲料店參與琉行杯共享行動，任何一家杯子都可以租跟還。目前為止，環保杯共租借約5000多次，假日尖峰時段單日平均可租借約440杯次，減少塑膠使用，為環保盡心力。 到小琉球來完請帶環保杯來，若忘了帶還可租借，減少塑膠寶特瓶的使用，為環保盡心力。記者彭宣雅／攝影 分享 facebook

環保署長張子敬租借環保杯裝水。記者彭宣雅／攝影 分享 facebook