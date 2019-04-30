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不換關節醫助擺脫膝痛 90歲婦人繼續顧癱兒

2019-04-30 09:51聯合報 記者黃寅╱即時報導

一名90歲的李姓老婦人，曾接受過心臟瓣膜置換和右膝人工關節置換手術，近年來左膝因有嚴重退化性關節炎不良於行，雖然想接受人工膝關節置換手術，但是考慮年紀大及麻醉風險太高而遲遲不敢手術，後來經醫師施以「低溫射頻神經燒灼術」終於讓她擺脫疼痛。

李姓老婦人是921地震的受災戶，年記雖大，但平日還得照顧同在921地震中因頸椎損傷而癱瘓的兒子，為她手術的骨科醫師楊家銓，知道她的家境並不寬裕，無力支付約7至8 萬元的手術費用，特別拜託美麗康國際有限公司董事長薛榮芳提供耗材，免費幫老婦進行術，術後老婦左側膝蓋疼痛明顯改善。

李姓老婦為自己不再為左膝疼痛特別欣慰，表示自己終於可以再照顧兒子。她的一番話讓楊家銓和薛榮芳都很感動，也覺得這項手術特別有意義。

楊家銓指出，以低溫射頻神經燒灼術來治療退化性膝關節炎引起的疼痛，雖然只是一項症狀治療，但效果卻遠比止痛藥、玻尿酸和PRP（增生療法） 來得有效，且只要3個小針孔就可以施行，治療後疼痛可以減輕至少5成，有些病人甚至可以完全不痛。因為是一項微創治療，病人隔天就可以去工作、爬山甚至種田。

疼痛能永久改善嗎？楊家銓說，射頻燒灼破壞的神經是感覺神經，因神經會慢慢再生長回去而產生疼痛，目前國外的研究顯示，平均改善時間約２年，但是也有案例顯示治療已經３年了，效果仍然非常好。

但他也指出，這項手術建議用於因為年紀太大或太年輕而無法接受人工關節置換手術，且其它非手術治療效果不佳的嚴重退化性膝關節炎病人；它雖然只是一種治標的方式，帶給病人的卻是一種安全、微創而且止痛效果極佳的治療方式。

骨科醫師楊家銓（左）和材料商薛榮芳（右）共同協助李姓老婦（中）擺脫左膝疼痛。圖／...
骨科醫師楊家銓（左）和材料商薛榮芳（右）共同協助李姓老婦（中）擺脫左膝疼痛。圖／楊家銓提供
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手術關節炎膝關節
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