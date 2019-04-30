不換關節醫助擺脫膝痛 90歲婦人繼續顧癱兒

2019-04-30 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名90歲的李姓老婦人，曾接受過心臟瓣膜置換和右膝人工關節置換手術，近年來左膝因有嚴重退化性關節炎不良於行，雖然想接受人工膝關節置換手術，但是考慮年紀大及麻醉風險太高而遲遲不敢手術，後來經醫師施以「低溫射頻神經燒灼術」終於讓她擺脫疼痛。

李姓老婦人是921地震的受災戶，年記雖大，但平日還得照顧同在921地震中因頸椎損傷而癱瘓的兒子，為她手術的骨科醫師楊家銓，知道她的家境並不寬裕，無力支付約7至8 萬元的手術費用，特別拜託美麗康國際有限公司董事長薛榮芳提供耗材，免費幫老婦進行術，術後老婦左側膝蓋疼痛明顯改善。

李姓老婦為自己不再為左膝疼痛特別欣慰，表示自己終於可以再照顧兒子。她的一番話讓楊家銓和薛榮芳都很感動，也覺得這項手術特別有意義。

楊家銓指出，以低溫射頻神經燒灼術來治療退化性膝關節炎引起的疼痛，雖然只是一項症狀治療，但效果卻遠比止痛藥、玻尿酸和PRP（增生療法） 來得有效，且只要3個小針孔就可以施行，治療後疼痛可以減輕至少5成，有些病人甚至可以完全不痛。因為是一項微創治療，病人隔天就可以去工作、爬山甚至種田。

疼痛能永久改善嗎？楊家銓說，射頻燒灼破壞的神經是感覺神經，因神經會慢慢再生長回去而產生疼痛，目前國外的研究顯示，平均改善時間約２年，但是也有案例顯示治療已經３年了，效果仍然非常好。