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吳德榮：今山區午後雷雨 明鋒面來天氣轉涼

2019-04-30 07:47聯合報 記者雷光涵╱即時報導

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄說，今天受暖氣團影響，白天氣溫偏高，南部高溫上看36度，台東縣因西南風過山沉降，天氣乾熱，明天凌晨前後，梅雨季第一道鋒面抵達。

吳德榮說，今天各地為多雲時晴，午後對流在北部、東北部山區及中部山區發展，鄰近平地也受影響，局部地區有較大雨勢；西半部平地受影響的機率較低。北部氣溫大約在23至34度、中部23至34度、南部24至36度、東部23至35度。

他說，凌晨鋒面抵達後，各地雲量多，有局部陣雨或雷雨，氣溫下降、天氣轉涼；因大氣不穩定，有激發中、小尺度對流系統，伴隨劇烈天氣的機率，應密切注意氣象局發布的即時訊息及特報。

吳德榮指出，周四鋒面南移至巴士海峽，天氣稍涼，南部、中部及東半部仍有局部陣雨或雷雨的機率；北台灣降雨減緩。周五至下周日各地轉為多雲時晴，氣溫逐日回升；不過周五、六午後仍有局部陣雨或雷雨的機率，主要在山區，部分平地仍會受到影響；下周日水氣增多，午後降雨範圍略擴大。下周一梅雨季第二道鋒面影響，天氣很不穩定，各地再轉為局部陣雨或雷雨的天氣。

中央氣象局說，周三（5月1日）至周五（3日）清晨梅雨季第一道鋒面影響，天氣相當不穩定，各地皆容易有斷斷續續的陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。此波鋒面雖屬移動性，但需留意鋒面上是否有中、小尺度系統發展，請留意氣象局最新的天氣預報，由於降雨明顯加上東北季風影響，各地氣溫有下降趨勢，尤其北部高溫降幅可達10度左右。

周五白天至周六鋒面遠離，東北季風逐漸減弱，但台灣附近仍有些水氣，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨。下周日、一（5日、6日）北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨。

氣象局預估，7日至9日另一道鋒面接近或影響，大氣環境再度趨於不穩定，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲；時序逐漸進入梅雨汛期，易有強降雨發生，請隨時留意氣象局發布的最新天氣預報。

中央氣象局說，周三（5月1日）至周五（3日）清晨梅雨季第一道鋒面影響，天氣相當不...
中央氣象局說，周三（5月1日）至周五（3日）清晨梅雨季第一道鋒面影響，天氣相當不穩定，各地皆容易有斷斷續續的陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。本報資料照片
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氣象局梅雨
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