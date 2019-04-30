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獨／盼提高指考名額高中師寫信給小英 總統府回應了

2019-04-30 07:35聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

目前教育部核定大學招生名額，繁星推薦加個人申請的甄選總名額已約七成，指考分發不到三成。一名社區高中教師4月16日寄了一封4千多字的長信給蔡英文總統，表達對現今大學多元入學制度的不滿，希望大考制度「至少留一半的名額給指考」，讓弱勢孩子在不需要「靠父靠母」的支援下，公平競爭。近日獲得總統府的正面回應，表示已函請行政院處理。

這名社區老師說，當甄選入學已高達75%，指考入學國立大學幾乎只剩不到25%，高教資源公平性蕩然無存。為什麼一個牽動十數萬考生的招生制度，數十年維繫不墜的考試公平取才方式，短短數年，在招聯會、少數特定團體理念的主導下，變得如此需要父母財富奧援、社經背景、都會豐厚資源，才進得了理想大學？儼然回到「上品無寒門，下品無世族」令人憤懣的時代。

近日，總統府公共事務室回函指出：「4月16日致總統函，業已收悉轉呈。您以自身教學實際經驗與感受，關心並分析大學多元入學制度現況，惠提相關建言，總統特囑代復申致謝忱。所陳建議，本府已函請行政院處理。」

此外，建國中學校長徐建國前日在一場大學入學制度學習歷程檔案座談會上表示，不是所有高中生都適合用申請入學的方式升大學，建議政府應把考試分發入學的比例提高到40%至50%以上。高雄市鼓山高中校長莊福泰則認為，單用紙筆測驗的考試無法完整看出學生是否適合就讀，且對照世界各國選才方式，大多不會採用單一筆試來進行，「多管道、多資料參採的方式，才能照顧大多數的學生，也才能選到適合大學科系的學生。」

教育部高教司長朱俊彰則表示，有關考試分發入學的比例，教育部的立場一直沒變，大學校系在沒有做好甄選之前，教育部不會再一直擴增整個申請入學的比例。

一名社區高中教師4月16日寄了一封4千多字的長信給蔡英文總統，表達對現今大學多元...
一名社區高中教師4月16日寄了一封4千多字的長信給蔡英文總統，表達對現今大學多元入學制度的不滿，希望大考制度「至少留一半的名額給指考」，讓弱勢孩子在不需要「靠父靠母」的支援下，公平競爭。近日獲得總統府的正面回應，表示已函請行政院處理。記者馮靖惠／翻攝
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教育部指考行政院
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